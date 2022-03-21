俄烏烽火下見證戰爭可怕 烏克蘭兒童身心俱創

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（中央社基輔21日綜合外電報導）在俄羅斯侵略下，從烏克蘭13歲男童沃洛迪米爾空洞的眼神中，可看出戰爭的可怕，他無助地躺在基輔奧馬迪特兒童醫院內，和一隻綠色氣球狗玩耍。

法新社報導，在俄羅斯入侵兩天後，沃洛迪米爾（Volodymyr）家人的座車遭到砲火攻擊，他的父親和同輩親戚當場喪生，他自己則是下巴、背部、手臂和腿部中彈。

他的34歲母親娜塔莉亞（Natalia）在黑暗房間裡坐在兒子病床旁，看上去很疲憊，她說：「他還不能走路，但醫生當訴他，他之後將可以站起來。」

娜塔莉亞說，在戰爭爆發前，兒子喜愛做的事情，可能和世界各地青少年一樣，像是玩手機和遛狗。如今他無精打采地坐在床上，長長的傷疤從下巴延伸至臉上。

醫生們表示，住院3週後，沃洛迪米爾未來還得面臨更多手術。他們向法新社記者展示他被送進醫院時的臉上傷口照片。

娜塔莉亞說不知道是誰開槍，但她認為等到戰爭結束，凶手將被繩之以法。也受傷的她說：「我的傷會好起來，但我的丈夫和甥姪都不能復生了，他才6歲。」

與此同時，烏克蘭最大的兒童醫院－奧馬迪特兒童醫院（Okhmatdyt Children's Hospital）－也正承受戰爭的創傷。

兒科醫生歐尼斯柯（Svitlana Onysko）說：「情況真的很糟，帶來嚴峻考驗，情況很慘。」

歐尼斯柯說：「我們已經住在醫院不回家，24小時待命、不分晝夜、急如星火地去幫助孩子們，情況真的很糟也很困難。」

此外，歐尼斯柯還說：「在心理上和道德上都很艱難，因為傷患都是孩子。對於我們成年人來說也很艱苦，因為身處戰火之中。」

截至目前，基輔尚能倖免於俄羅斯轟炸造成的最嚴重後果，但市政府表示已有4名兒童喪生、16人受傷。

有位名為奧嘉（Olga）的年輕母親在砲彈擊中公寓時，以肉身保護她一個月大的新生兒，醫師動手術從她體內取出好幾個彈片。

一名4歲男孩也在俄軍砲轟基輔時被彈片嚴重炸傷，被人用擔架緊急送醫；在首都郊外霍斯托梅爾（Hostomel）受到飛彈攻擊時，一名6歲女孩雙腿遭炸傷，她的母親喪生。

奧馬迪特兒童醫院的新生兒病房也遭到空襲。在戰爭爆發初期，每當空襲警報響起時，產婦和嬰兒甚至得被迫在地下室避難。

醫護人員故作堅強，面對骨科醫師皮理普柯（Vlasii Pylypko）所稱的「可怕傷害」。

皮理普柯說：「自戰爭爆發以來，我們持續不斷治療傷患，無論是兒童還是成人，都是飛彈、子彈和火箭的受害者。」

醫院大部分員工先前都沒有真正經歷過戰爭，他說：「我們許多同事在對病患進行手術治療時，試圖從情緒中自我抽離。」他說：「也許戰後我們之中有些人將需要心理支持，但現在我們只能專注在治療兒童上。」（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110321