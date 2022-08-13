俄羅斯推愛國教育洗腦學童 教師拒絕遭辭退判刑

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（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）俄烏戰事仍未停歇，面對內部質疑，俄國總統蒲亭仿效蘇聯時期，啟動一系列強制「愛國教育」。法媒報導，已有不願灌輸愛國思想的教師因此丟了工作、被迫離家，甚至有人遭舉報判刑。

俄烏戰爭已逾5個月，俄羅斯對外持續發動攻勢，對內則仿效蘇聯時期，加強對學童的愛國教育。總統蒲亭（Vladimir Putin）7月簽署法案，鼓勵兒童加入由總統親自領導的新愛國青年運動；據傳9月開學後更將強制老師教導愛國課。

法國費加洛報（Le Figaro）11日刊登追蹤報導，訪問多位俄國教師，其中有人因拒絕宣傳「愛國思想」而丟工作、被迫離家，更有老師因此遭判刑。

48歲的查德莉娜（Tatiana Chadrina）在莫斯科周邊城鎮的國中教數學，她知道教學生涯已進入倒數，因為開學後很可能就會被強迫教授「愛國課」。

查德莉娜透露，俄烏戰爭2月底一開戰，教務組便著手準備「特別行動」的新教材，當時組長表示非強制，但壓力卻越來越大。教育機構還收到影音守則，由政治領袖親自教導如何向孩童講解入侵烏克蘭行動。

費加洛報取得的「愛國課」教材中讚揚伊朗、古巴等批評西方制裁的國家，也教導團結愛國的重要性，強調俄羅斯比西方人更優秀。查德莉娜說，最重要的訊息就是：「對祖國的愛，以及願為祖國犧牲有多麼美好。」

查德莉娜表示，她一點都不想教授這些課程，若因此被辭退，就要到國外，「我有個7歲的兒子，我不希望他沾染這些」。

俄語老師斯維拉娜（Svetlana）說，愛國課第一堂就是觀看蒲亭2月21日否認烏克蘭存在的演說。接著學校舉辦各式活動，如讓學生排成象徵俄軍Z，或手舉蒲亭照片的快閃活動，對師生要求越來越多。

斯維拉娜表示，把戰爭作為工具的行徑讓她很「反感」，她因為許多反俄烏戰爭的貼文而收到數張罰單，來自教育部的壓力也日益增加，甚至威脅可能以「毀謗俄軍罪」對她展開刑事調查。斯維拉娜因此出逃，如今落腳中亞。

在俄羅斯反對派領導人物納瓦尼（Alexei Navalny）協助下成立的「教師聯盟」工會表示，已接到上百位教師尋求協助，負責人肯（Daniil Ken）說，「很少有人敢直言，因為我們靠著國家給的悲慘薪水過活，我們知道很多人不滿現況」。

數十位教師因批評俄國侵略而丟了飯碗，甚至登上地方媒體。在一個案例中，有位英文教師只是在課堂上質疑開戰這個決定，就被學生錄音舉報，最後被判4年刑期可緩刑，以及3年禁止任教，「大家都恐懼重返史達林時代的舉報風潮」。

肯強調這是特例，他相信大多數學童仍能看清宣傳；查德莉娜也認為孩子比人們想的更有批判意識。但兩人也擔憂，俄國學校長期的愛國教育，仍會讓青少年「喪屍化」。

俄國聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）5月宣布檢視教育體系，學習蘇聯模式教導傳統俄羅斯價值。肯批評，「但蘇聯時期還宣傳共產意識形態，如今唯一宣傳的就是克宮很棒、蒲亭是好總統」。

費加洛報指出，4月開始，俄國派出許多志願教師傳達「好歷史」，甚至前往烏克蘭南部遭俄軍控制的地區。

受年輕族群愛戴的俄國政治分析家舒爾曼（Ekaterina Schulmann）告訴費加洛報，「目的很簡單，政府認為年輕人太親西方，不能信賴，所以要再次灌輸思想，顯然這是新的優先要務」。（編輯：周永捷）1110813