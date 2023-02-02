中俄抱團 北約秘書長：尋求在印太與更多朋友合作

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（中央社東京1日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，中國態度日益強硬，並與俄羅斯合作，對亞洲及歐洲構成挑戰，他尋求在印太地區與更多「朋友」加強合作。

美聯社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在日本東京慶應義塾大學告訴聽眾：「俄羅斯與中國正走得更進，中國的大量投資及新的先進軍事能力，恰恰凸顯中國構成威脅，也對北約盟邦構成挑戰。安全（問題）不僅是區域性的，同時也是全球性的。」

史托騰柏格指出，中國持續增加在核武及長距離飛彈的投資，不具備透明性，未就核武管控進行有意義的對話，同時加強對鄰國的恫嚇，並且威脅台灣。

此外，史托騰柏格也表示：「北約需要確保，我們有朋友。在印太地區與我們的夥伴更緊密合作有其重要性。」

他提及，中國日益與俄羅斯加強合作，兩國領導著「專制政體的抵制行動」，對抗基於規則、公開及民主的國際秩序。

但史托騰柏格也指稱，北約未將中國視為敵人，且未尋求對抗，北約將繼續在共同利益領域與中國交往，例如氣候變遷。（譯者：陳正健）1120202