烏克蘭美國防長通話 討論軍援基輔優先事項

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（中央社基輔11日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀和烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天晚間說，雙方討論基輔盟邦即將在布魯塞爾舉行烏克蘭防務聯繫小組會議的「優先事項」，包括防空和火砲。

路透社報導，烏克蘭在獲得包括美國M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克、德國豹2式戰車（Leopard 2）和英國挑戰者2型（Challenger 2）戰車在內的數十輛現代作戰坦克承諾後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和其他基輔官員一直在敦促盟邦提供戰機。

烏克蘭盟邦負責協調對基輔軍援的烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）將在14日於北約總部舉行會議，烏克蘭防務聯繫小組1月20日在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的會議是決定提供坦克的關鍵。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）在聲明中說，奧斯汀（Lloyd Austin）和列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）討論儘快交付承諾的軍事武器的重要性。

兩人通話後，列茲尼科夫推文表示，「美國堅定不移地支持烏克蘭」，並說，雙方還討論前線的局勢。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120212