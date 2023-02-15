俄烏衝突近週年 核戰危險重現

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）以往曾有數十年間，美國和前蘇聯的兒童都會演練核戰爆發後的自保動作。如今俄烏戰爭已進行近一年，核戰危險是否會在新世代重現？

法新社報導，在俄軍進攻烏克蘭數天內，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）即曾下令核子部隊動員而令全世界震驚。

美國當時抨擊這種言談「危險」且「不負責任」，並警告俄方，這麼做會產生「悲慘後果」。但俄國仍一再發出核戰威脅，令人擔心，蒲亭不惜展開核戰，從而可能造成世界末日。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）說：「自1960年代至今，我們從未見過俄羅斯如此公開宣示，升高核戰警戒狀態。」

美國總統拜登（Joe Biden）則警告，自1962年古巴飛彈危機以來，全世界首次面臨到核子毀滅的風險。

俄國官員設法釐清立場稱，俄國唯有在面臨「生存威脅」時才會動用核武。但去年9月蒲亭宣布兼併烏克蘭4州時，外界納悶，進攻這4州是否等於對俄構成「生存威脅」？

儘管俄國並無動員核武跡象，但「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）今年元月將其「末日時鐘」撥快，與末日午夜只有90秒距離。

公報指出：「俄羅斯幾乎不加掩飾地揚言動用核武，提醒了全世界，俄烏戰爭不論是因意外、蓄意或誤判而導致升溫，均是一項嚴重的風險。」 核戰威脅重現的原因不僅在於俄軍入侵烏克蘭，也在於以往緩和冷戰緊張情勢的美、蘇武器管制協定已失效或破裂。比如1972年反彈道飛彈條約（Anti-Ballistic Missile Treaty）因美國退出而在2002年終止，2019年美國又退出了 中程核飛彈條約 中程核飛彈條約小百科 1987年由時任美國總統雷根和蘇聯領導人戈巴契夫共同協商並簽署，雙方依約要各自銷毀一定數量的中程飛彈，並禁止持有、製造或試射射程介於500至5500公里的陸基彈道飛彈或巡弋飛彈。這份條約是第二次世界大戰後，美蘇談判史上達成首個真正減少核武數量的條約。

背景

－1962年古巴危機前，美國及英國分別在西歐和英國部署中程飛彈，對蘇聯構成威脅。古巴危機後，美國、英國裁撤陸基中程飛彈。

－1970年代，美國潛射彈道飛彈系統在射程或打擊精準度皆有進展，因此蘇聯部署SS-20中程彈道飛彈。美國希望在歐洲重新部署中程飛彈，歐洲領袖看法不同。

－1979年12月，北大西洋公約組織通過決議，敦促美國與蘇聯舉行談判，否則北約將在西歐部署飛彈。

－1981年9月24日，美蘇雙方開始洽談。

－1962年古巴危機前，美國及英國分別在西歐和英國部署中程飛彈，對蘇聯構成威脅。古巴危機後，美國、英國裁撤陸基中程飛彈。 －1970年代，美國潛射彈道飛彈系統在射程或打擊精準度皆有進展，因此蘇聯部署SS-20中程彈道飛彈。美國希望在歐洲重新部署中程飛彈，歐洲領袖看法不同。 －1979年12月，北大西洋公約組織通過決議，敦促美國與蘇聯舉行談判，否則北約將在西歐部署飛彈。 －1981年9月24日，美蘇雙方開始洽談。 近年發展

－2014年7月29日：美國根據報告斷定俄羅斯試射陸基巡弋飛彈，違反條約，且美國總統歐巴馬致函俄羅斯總統蒲亭。

－2017年2月15日：紐約時報報導，俄羅斯部署新巡弋飛彈，違反條約；美國不直接證實報導，俄羅斯則否認。

－2017年3月9日：美國軍方首次證實俄羅斯部署陸基巡弋飛彈。

－2017年12月8日：俄羅斯說已做好與美國舉行會談的準備，並表示若美方履行條約義務，莫斯科當局也會履行。

－2017年12月15日：北大西洋公約組織公開關切俄羅斯巡弋飛彈系統，指稱違反條約；俄羅斯否認。

－2017年12月30日：美國販售飛彈防禦系統給日本，俄羅斯指控美國違反條約。

－2018年2月7日：美國計劃部署新型低當量核武，聲稱是為了迫使俄羅斯重新遵守條約。

－2018年3月2日：蒲亭發表國情咨文演說，揭露新型核武，美國批已違反條約。

－2019年2月1日：美國總統川普宣布俄羅斯若不終止各項違反中程核飛彈條約的作為，美國將在6個月內退出條約。

－2019年8月2日：美國退出中程核飛彈條約，將加速發展新型巡弋和彈道飛彈系統。

－2019年8月18日：美國測試一枚地面發射的中程巡弋飛彈。 看更多 關閉 （INF），指俄方違反承諾。

至於限制美、俄核彈頭數量的2011新戰略武器裁減條約（2011 New Start Treaty）在過去一年已磨損，美方再次指控俄方不遵守條約內容。

但聯合國裁軍研究所（UN Institute for Disarmament Research）資深研究員波德維格（Pavel Podvig）指出，吊詭的是，俄羅斯的威脅可能反使全世界比較安全一些，因這會提醒新世代注意核戰不可想像的危險。

他表示，俄羅斯可能原先判定，可在烏克蘭開火並迅速結束戰事，因為俄國擁有核武，偏偏同樣擁有核武的北約（NATO）支持烏克蘭。

波德維格說，俄烏衝突甚至有助於說明一個道理，即核武已「過時」，因為俄方可能已發現，核武「不能帶來安全」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120215