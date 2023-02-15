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挪威情報局：俄羅斯波羅的海部署核武戰艦 30年首見

2023/2/15 12:24（2/15 13:46 更新）
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圖為俄羅斯海軍亞森級核子潛艦。（圖取自維基共享資源；作者Mil.ru，CC BY 4.0）
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（中央社奧斯陸14日綜合外電報導）政治新聞網站POLITICO報導，挪威情報局年度報告指出，俄羅斯已開始在波羅的海部署配備戰術核子武器的船艦，為過去30年來首見。報告並稱「戰術核武是格外嚴重的威脅」。

挪威情報局（Norwegian Intelligence Service）在報告中說：「潛在核武的關鍵組件在北方艦隊（Northern Fleet）的潛艇和船艦上。」

報告又說，北方艦隊的戰艦於冷戰時期例行性攜核武出海，但這是俄羅斯聯邦首度這麼做。

報告說，雖然俄羅斯的潛艦、反衛星武器以及網路能力同樣可以威脅挪威和北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，但戰術核子武器「在北約國家可能涉及的數種作戰場景中，是個格外嚴重的威脅」。

挪威情報局同時指出無法排除戰爭加劇的可能性，看到一場局部戰爭升高到美國、北約和挪威都涉入的更大範圍衝突。

挪威情報局評估說，雖然俄羅斯將繼續維持並更新與發展其核武庫，預計俄國核政策未來幾年不會出現重大變化。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120215

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#挪威
#核武
#波羅的海
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