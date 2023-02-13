慕尼黑安全會議將登場 料聚焦俄烏戰爭美中緊張
（中央社法蘭克福13日綜合外電報導）年度德國慕尼黑安全會議將在本週登場，時值俄烏戰爭即將屆滿一週年，美中兩國也因間諜氣球事件緊張升溫，出席這場重要國際安全會議的各國領袖，預料將聚焦在這些議題。
慕尼黑安全會議
慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。
在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。
與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。
會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。
而本月24日也將是俄烏戰爭屆滿一週年的日子。莫斯科派兵侵略烏克蘭，使得歐洲數十年來首次再度出現戰爭。
烏克蘭正準備面對俄羅斯發動新一波攻勢之際，出席慕尼黑安全會議的領袖很可能再度承諾持續支持基輔，直到擊退俄羅斯的攻擊，無論要花多久時間。
慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）在記者會上表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）犯下「破壞文明」罪行過了一年，慕尼黑安全會議如今面對「以規則為基礎的國際秩序」要如何受到遵守的問題。
他問道：「未來的秩序會是由法律的力量主宰，或是以最強者的規則為準？」
霍伊斯根說，有關「如何應付不遵循法治的人士、政治領袖」這個問題，將是本屆慕尼黑安全會議討論議題之一。
此外，美中緊張也很可能會是今年會議一大焦點。自從美方本月稍早將一顆飛越美國的疑似中國間諜氣球擊落後，兩國關係急遽惡化。
北京堅稱這顆氣球是民用，今天並反控美國派遣氣球飛越中國領空，但很快遭到華府否認。
霍伊斯根表示，他不認為王毅會利用在慕尼黑安全會議致詞的場合說：「抱歉，飛越的是我們的間諜氣球。」但霍伊斯根表示，「確實希望（美中）會有對話…在場邊進行。我已經（向中方）指出會有高階美國代表團」出席會議。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120213
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