慕尼黑安全會議 趙怡翔受邀將籲保衛台灣民主
（中央社記者劉建邦台北9日電）慕尼黑安全會議將召開會議。前駐美代表處政治組長、民進黨台北市議員趙怡翔今天指出，接獲會議主辦單位邀請出席，他將呼籲世界保衛台灣民主。
慕尼黑安全會議
慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。
在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。
與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。
會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。
趙怡翔今天表示，慕尼黑安全會議是全球最盛大的安全論壇，出席的各國領袖針將對安全政策交換意見，他接獲主辦單位邀請出席論壇，將全力促進各國關注台海安全及保衛台灣的民主價值。
趙怡翔指出，查閱資料發現，主辦單位自2015年2月後未邀請台灣代表與會，台灣的觀點與關鍵角色未能在會議被凸顯。此會議近年越來越關注亞太安全，他這次出席，將是近年首次來自台灣的代表。
他說，非常榮幸被主辦單位以台灣籍的幕尼黑青年領袖身分邀請到場，且頭銜會寫上台北市議員；他將與世界各國領袖同台，屆時會表達台灣對台海安全及國際事務的立場與看法。
趙怡翔表示，台灣面對來自強權國家的威脅，應致力提升與世界民主國家的合作與交流，才是保衛台灣民主的最佳方式。
他指出，城市交流與國際合作也是台北市民關心的議題，會藉此經驗，號召更多國際及安全討論會議在台北舉辦，提升台北能見度，更能讓國際友人瞭解台灣處境及支持台灣民主價值的重要性。（編輯：戴光育）1120209
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