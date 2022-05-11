趙怡翔分析美更新台美關係 不對兩岸和平統一抱期望

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）美國國務院更新台美關係內容，前駐美外交官趙怡翔指出，新版本對解決兩岸分歧，從過去一再強調需要「兩岸人民的同意」，改為「以台灣人民的意願和最大利益為原則」，這是相當大的轉折，代表美方不再對和平統一抱持任何期望。

「口譯哥」趙怡翔曾任駐美代表處政治組長，他昨晚在臉書貼文指出， 美國國務院大幅更新對台政策說明，移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等文字，將 「台美共享價值」、「六項保證」等語納入，這是很重要的進展，反映台美關係現況，及近年美國對台政策的進化。

趙怡翔指出，在更新版文字中，還有一段絕對不能錯過，就是「美國持續鼓勵以台灣人民的意願和最大利益為原則，和平解決兩岸分歧」。相較美國過往兩岸政策，是相當大轉折，代表美方不再對和平統一抱持任何期望。

趙怡翔表示，新版本強調「台灣人民的意願和最大利益」，這意味著，美方清楚台灣是成熟民主國家，應擁有自己未來的選擇權，任何兩岸上的變動，都必須符合台灣民意，這才是最基本的原則。

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趙怡翔表示，這段文字的來源，必須回溯民主黨2020年的外交政策立場。當年，民主黨首度將過往「一中政策」文字改寫成為「民主黨堅持台灣關係法，並持續鼓勵以台灣人民的意願和最大利益為原則，和平解決兩岸議題」。當年負責民主黨外交政策、拜登競選團隊的首席外交顧問，就是現在的美國國務卿布林肯。

布林肯的友台舉動，從拜登的競選主張，具體落實在國務院的政策中，今天能看到如此大的變動，還是要感謝布林肯的支持。（編輯：郭無患）1110511