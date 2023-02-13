王毅將出席慕尼黑安全會議 傳擬與日外相非正式會談
2023/2/13 19:11（2/13 21:13 更新）
共同社報導，日本外務大臣林芳正（右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左）擬於慕尼黑會議期間進行非正式會談。（中央社檔案照片）
（中央社東京13日綜合外電報導）共同社今天報導，日本外務大臣林芳正與中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅正在籌備，於德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊進行非正式會談。
第59屆慕尼黑安全會議
將在17日至19日舉行，中國外交部今天表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將出席會議。
慕尼黑安全會議
慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。
在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。
與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。
會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。
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路透社引述共同社報導，相關人士正在安排王毅於會議場邊與林芳正非正式會面。
中國外交部官網並提到，王毅將於14至22日應邀訪問法國、義大利、匈牙利、俄羅斯等國家。其中，王毅訪俄行程被認為與俄方曾片面宣布習近平春季將到訪有關。
俄羅斯外交部1月30日曾表示，習近平將於今年春季赴俄羅斯國是訪問，不過中國當局迄今沒有證實。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120213
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