挪威情報機構評估 俄羅斯料將更專制且軍事化

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（中央社奧斯陸13日綜合外電報導）挪威情報機構今天表示，俄羅斯預料將在接下來幾年內變得「更專制且軍事化」，還說在烏克蘭的戰爭對俄羅斯來說是「一場災難」。

法新社報導，挪威情報局（Norwegian Intelligence Service）副指揮官諾德魯姆（Lars Nordrum）為挪威發表年度評估報告時說：「此事已無回頭路。」挪威為北大西洋公約組織（NATO）成員國，與俄羅斯接壤。

諾德魯姆說：「俄羅斯將變得愈來愈專制且軍事化。」他指的是俄羅斯如何利用宣傳手法來操弄輿論，以及莫斯科當局與其他專制政權的密切關係。

諾德魯姆說：「俄羅斯利益與西方利益並不相容。」

這份年度風險評估是俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來的首份評估，也和過去做出相同結論，直指俄羅斯和中國是挪威安全與利益的主要威脅。

諾德魯姆以西方貿易制裁的影響、莫斯科當局在國際上遭到孤立，以及「超過10萬名俄羅斯士兵在烏克蘭喪命或受傷」為例，說俄烏戰爭「對俄羅斯來說是一場災難」。

他表示，這場衝突提高了挪威的地緣政治重要性，特別是鑑於這場戰爭讓挪威成了歐洲大陸的天然氣主要供應者。

諾德魯姆說：「歐洲各國將倚賴挪威能源供應多年。」

據路透社報導，挪威警察安全處（PST）今天也在年度威脅評估報告中表示，俄羅斯將尋求蒐集更多關於挪威石油與天然氣基礎設施的情報，作為對歐洲能源供應者施壓行動一環。

挪威警察安全處指出，雖然俄羅斯2023年「不太可能」做出破壞挪威領土的行為，但若是莫斯科當局將與北約和西方國家衝突升級的意願升高，事態就有可能出現變化。

俄烏戰爭爆發以來，在俄羅斯減供天然氣後，北約成員國挪威便成了歐洲最大的天然氣供應國。

挪威警察安全處在報告中指出：「鑑於烏克蘭的戰爭，挪威作為歐洲能源供應者的角色，在安全政策上更具重要性。」

挪威警察安全處說：「我們已經看到俄羅斯出現對歐洲能源安全施壓的野心，因此挪威警察安全處預料，俄羅斯將於2023年試圖蒐集關於挪威石油、天然氣和電力產業大多數方面的情資。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120214