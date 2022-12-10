CNN：蒲亭再度暗示可能改變不先動用核武原則

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CNN報導，俄羅斯總統蒲亭本週第二度暗示，俄國可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。（圖取自俄羅斯總統府網頁kremlin.ru）

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（中央社吉爾吉斯首都比許凱克9日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，繼數天前警告核戰的威脅正在升高後，俄國總統蒲亭本週第二度暗示，俄國可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。

美國有線電視新聞網報導，蒲亭（Vladimir Putin）今天在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）一場記者會上說：「他們（美國）的戰略中有這一項，文件裡也有載明，提到預防性打擊；而我們沒有。我們這邊是在戰略中制定了報復性攻擊。」

蒲亭說，就算俄羅斯一看到核彈射來就立即報復，仍意味著「敵方飛彈彈頭不可避免地會落在俄羅斯聯邦領土上，還是會掉下來」。

他說，美國的政策是不排除解除核攻擊的可能性，而俄國的方針是在萬不得已時才動用核武。

「所以，如果要談解除攻擊，那麼或許可以考慮採用我們美國夥伴的最佳作法，和他們確保自身安全的點子。我們才剛在考慮。多年來，他們對此大發議論時，都毫無顧忌。」

他還說，如果潛在對手認為採用預防性攻擊是可能選項之一，而俄國不這麼認為，那麼俄國仍要考量自己面臨的威脅。

美國總統拜登政府官員曾說，關於在戰爭中動用核武所須承擔的後果，已給予俄國最高等級的警告。

蒲亭7日表示，核戰威脅正在「升高」，且未承諾俄國不會率先在衝突中動用核武。

俄國入侵烏克蘭的戰爭從春天一路打到冬天，俄軍持續砲轟烏東和烏南地區，但同時俄國境內也受到攻擊。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1111210