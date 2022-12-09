傳俄研擬蒲亭敗戰流亡計畫 前幕僚：最先考慮中國

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭前幕僚透露，克里姆林宮已針對一旦對烏克蘭戰爭失敗，蒲亭恐將失勢而幫他研擬流亡計畫。他最先考慮流亡中國，但認為對方「配合」可能性微乎其微而改為南美。

「財經內幕」（Business Insider）報導，曾任蒲亭（Vladimir Putin）文膽、目前是政治顧問的加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）在加密通訊軟體Telegram上寫道，克宮今春就開始研擬被非正式稱為「諾亞方舟」（Noah's Ark）的備案。

2010年起沒有再為蒲亭工作的加利亞莫夫目前流亡海外。他引述未具名的知情人士說，這是最後應急計畫。

儘管俄軍在烏克蘭的戰事嚴重受挫，分析家通常不預期蒲亭會被迫下台。前西方外交官和政府官員10月曾告訴路透社，他們判斷蒲亭仍大權在握。美國官員5月告訴有線電視新聞網（CNN），蒲亭沒有立即被拉下馬的可能。

加利亞莫夫表示，上述緊急計畫涵蓋「如果國內局勢變得全然不安時，找到可以容身之地」。他說：「蒲亭身邊人沒有排除他將會打輸戰爭、失勢，而必須緊急撤到某處的可能性。」

加利亞莫夫也提到，蒲亭最先考慮的地方是中國，但是後來認為中國「配合」的可能性微乎其微而否決此一構想。

他寫道：「中國自我意識太強烈、太瞧不起其他人，尤其是敗軍之將。現在已經很清楚，他們（俄國）打嬴的希望沒那麼高。」。

加利亞莫夫表示，阿根廷和委內瑞拉是目前蒲亭最可能的流亡地，並強調俄羅斯寡頭謝琴（Igor Sechin）跟委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）關係良好。他還說，此一流亡計畫正是由蒲亭左右手的謝琴直接負責。

消息靈通人士無法獨立證實有關說法。

加利亞莫夫曾於2000至2001年，以及2008至2010年間幫蒲亭工作，2018年以來流亡以色列，並且經常就烏克蘭戰爭發表評論。

值俄軍在戰場上失利多時之際，加利亞莫夫透露這項流亡計畫。蒲亭7日在電視演說中坦承，這場戰爭恐怕還要打很久，也就核戰風險持續升高提出警告。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111209