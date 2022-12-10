蒲亭：對西方信任幾乎歸零 難就烏克蘭問題談判

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天說，儘管俄國和美國情報單位至少還維持聯繫，但俄國對西方幾乎已完全失去信任，這會使得最終解決烏克蘭問題的辦法變得更難敲定。

路透社報導，自從俄國在戰場上遭受一連串逆轉之後，蒲亭日益將俄國對烏克蘭9個多月來的入侵，定調為捍衛俄羅斯不受「全體西方」侵略的戰鬥。

蒲亭在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）的一場記者會上感歎「明斯克協議」（Minsk agreements）未能落實。

明斯克協議是烏克蘭與俄國撐腰的烏東分離主義分子之間，於2014年在俄羅斯、法國和德國斡旋下敲定的停火兼憲法改革協議。

蒲亭說：「我以為我們在明斯克和平協議的框架下，應該還是能達成共識。能說什麼呢？信任出了問題。而信任當然幾乎蕩然無存。」

明斯克協議協調人之一、德國前總理梅克爾（Angela Merkel）在7日曝光的「時代週報」（Die Zeit）訪談中說，明斯克協議是「企圖為烏克蘭爭取時間」，讓烏克蘭更能用來保衛自身。

俄國媒體和政治人物立刻將此事解讀為梅克爾的背叛。

蒲亭被問及梅克爾這番言論時表示，「結果沒有人會落實全部的明斯克協議」，「重點只在於以武器強化烏克蘭，為敵對行動做好準備」。

他還說：「在這樣的說法之後，要怎麼談判，談什麼東西，還有沒有可能和某人談判，保證又在哪，種種問題一一浮現。」

他說：「最後一定得達成協議，向來如此。我已經說過很多次，我們已經為這些協議做好準備，我們持開放態度，但這讓我們反思自己在和誰打交道。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111210