英國稱伊朗供應彈道飛彈 俄報以先進軍事技術

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（中央社紐約聯合國總部9日綜合外電報導）英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）今天表示，俄羅斯正試圖從伊朗取得數百枚彈道飛彈等更多武器，並向德黑蘭當局提供前所未有的軍事和技術支持作為回報。

路透社報導，吳百納表示，伊朗8月以來已將數百架無人機、又稱無人飛行載具（UAVs）轉移到俄羅斯，俄軍曾用無人機「殺害平民，並非法瞄準烏克蘭的民用基礎設施」。

吳百納向記者表示：「俄羅斯目前正試圖取得更多武器，包括數百枚彈道飛彈…並向伊朗提供前所未有的軍事和技術支援作為回報。我們擔心俄國打算提供伊朗更多先進軍事零件，恐讓伊朗強化武器戰力。」

她還表示，英國「幾乎可以肯定，俄國正在向北韓等其他受到嚴厲制裁的國家採購武器，因為他們的庫存明顯減少」。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今晚向聯合國安全理事會（UNSC）表示，莫斯科當局已「一次又一次」駁斥俄國從伊朗取得軍援的指控。

他表示：「俄國軍工產業可以完美運行，不需要任何人幫忙；然而烏克蘭軍事產業基本上形同虛設，正在接受西方產業協助。」

對於吳百納的言論，伊朗和北韓駐聯合國代表團面對詢問都未立即做出回應。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111210