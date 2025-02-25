安理會通過美國起草決議案 對俄烏衝突採取中立

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿3週年，美國總統川普尋求斡旋俄烏和平之際，聯合國安理會今天通過一項由美國起草的決議，這項決議對俄烏衝突採取中立立場。

路透社報導，這項簡短的決議，反映川普上任後美國對烏克蘭政策的大幅轉變，以及美國對俄更為懷柔的立場。相較之下，前總統拜登領導的美國在整個戰爭期間，均在聯合國支持烏克蘭。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）對美國在這場衝突上的「建設性變化」表示肯定。他告訴安理會，這項決議雖「不理想」，但卻是「未來努力朝向和平解決的起點」。

由於俄羅斯握有否決權，由15個成員國組成的安理會在整個俄烏戰爭期間陷入僵局，無法採取任何行動，但擁有193個成員國的聯合國大會一再支持烏克蘭主權和領土完整，並呼籲根據聯合國憲章實現公正、持久與全面的和平。

安理會今天以10票贊成，法國、英國、丹麥、希臘和斯洛維尼亞棄權的結果，通過由美國起草的這項決議。俄羅斯則在未能修改決議，並否決歐洲國家增列支持烏克蘭文字的提案後，對這項決議投下贊成票。

美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Camille Shea）向安理會表示：「這項決議使我們走上和平之路。這雖是第一步，卻是至關重要的一步，我們都應為此感到自豪…現在我們必須利用它為烏克蘭、俄羅斯和國際社會建立一個和平的未來。」

然而，川普把焦點放在俄羅斯的調解方式讓烏克蘭與歐洲盟友憂慮，擔心他們可能會被排除在終結戰爭的談判之外。

透過 Google News 追蹤中央社

英國駐中國大使吳百納（Barbara Woodward）向安理會表示，烏克蘭的和平條件很重要，必須發出「侵略不會帶來好處」的訊息。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在華盛頓會見川普，法國駐聯合國大使黎維埃（Nicolas de Riviere）表示，雖然法國「致力於烏克蘭和平，但我們呼籲全面、公正且持久的和平，絕不會要求受害者屈服。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140225