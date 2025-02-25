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馬克宏：美國不能同時與歐洲和中國打貿易戰

2025/2/25 20:45
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天表示，美國不能同時與中國和歐洲打貿易戰，他指的是美國總統川普矢言課徵全面性關稅。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）訪問華府會見川普（Donald Trump），期間接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「你們不能同時跟中國和歐洲打貿易戰。」

另據「印度時報」（The Times of India）報導，馬克宏在訪談中同時敦促華府在確保烏克蘭和平上扮演決定性角色。

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馬克宏指出，他與川普磋商期間再次確認歐洲增加國防開支的承諾，並呼籲美國在確保可長可久和平解決烏克蘭問題方面扮演「強有力」角色，還說「基輔必須參與」任何結束衝突的談判。

談到川普最近與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接觸時，馬克宏表示，美國領導人「有充分理由」與莫斯科接觸，但任何解決方案都必須涵蓋安全保障。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1140225

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