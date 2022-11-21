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德向華沙供應愛國者飛彈防禦系統 協防波蘭領空

2022/11/21 09:59
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（中央社柏林20日綜合外電報導）德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天對媒體表示，自上週一枚流彈墜毀波蘭後，德國已向華沙提供愛國者（Patriot）飛彈防禦系統，以協助波蘭防衛其領空。

路透社報導，飛彈墜落波蘭事件發生後，起初引發外界疑慮，擔心戰爭可能溢出烏克蘭邊界。柏林當局已表示，願派出德國的歐洲戰機（Eurofighter）在鄰國波蘭上空支援戰鬥空中巡邏。

蘭布雷特告訴「萊因郵報」（Rheinische Post）和「廣聞報」（General Anzeiger）說：「我們願提供歐洲戰機和愛國者防空系統，協防波蘭領空。」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，上週墜入波蘭並造成兩人喪生的飛彈，似乎是由烏克蘭的防空系統所發射，而非俄羅斯發動空襲。

諸如國防企業雷神技術公司（Raytheon）的愛國者飛彈等地對空防衛系統，是為攔截來襲飛彈而設計。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，北約已著手加強東歐空防。以德國為首的10多個北約盟國10月啟動一項聯合採購防空系統計畫，以因應各種威脅，其中就包括愛國者系統。

在冷戰期間，處於北約前線的德國擁有36座愛國者系統。德國部隊如今則有12座愛國者系統，其中兩座部署在斯洛伐克（Slovakia）。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111121

#波蘭
#德國
#北約
蘭布雷特
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