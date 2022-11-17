飛彈墜波蘭 白宮：烏克蘭有權防衛 俄羅斯須負最終責任
2022/11/17 07:59（11/17 08:30 更新）
俄羅斯飛彈越境進入北約成員國波蘭，造成2人喪生。圖為在波蘭接近烏克蘭邊境看到爆炸後濃煙升起。（Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via 路透社）
（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）波蘭政府初步評估，擊中波蘭的俄製飛彈源於烏克蘭的防空系統。對於波蘭的調查結果，白宮表示，沒有看到與波蘭政府調查結果相矛盾之處，但認為俄羅斯須負最終責任。
一枚飛彈15日落在靠近烏克蘭邊境的波蘭小鎮，造成2人死亡，引發國際高度關注。正在印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖會議的美國總統拜登（Joe Biden）立即與七大工業國集團（G7）及北大西洋公約組織（NATO）領袖召開緊急會議協商。
波蘭總統杜達（Andrzej Duda）隨後表示，這枚飛彈是舊式蘇聯製S-300飛彈，沒有證據顯示是俄方發射的，非常可能是烏克蘭防空部隊發射。
對於波蘭的初步調查結果，白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）發出聲明表示，對波蘭政府的調查充滿信心，並未見到任何與杜達的初步評估相矛盾之處。美方會持續透明評估並分享任何可用訊息，也會持續與烏克蘭保持密切聯繫。
白宮將這起事件的矛頭轉向俄羅斯。聲明指出，不論最終結果如何，俄羅斯對這起悲劇負有最終責任，因為俄方向烏克蘭民用基礎設施發射一連串飛彈，烏克蘭有權自我防衛。
美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）召開記者會，說明烏克蘭情勢最新發展。
奧斯汀同樣表示，未看到與波蘭初步評估相矛盾之處，亦即這次爆炸可能是烏克蘭防空飛彈的結果，不幸的是，這枚飛彈落在波蘭。無論最終結論為何，全世界深知俄羅斯要對這起事件負最終責任。
他並指出，會持續與盟邦共同深化合作，協助烏克蘭自我防衛，強化烏克蘭武裝部隊，使其具備捍衛國家所需的能力，繼續協助烏克蘭人民為自由而戰。（編輯：馮昭）1111117
波蘭外交部在網站發聲明表示，一枚俄製導彈15日下午3時40分落在赫魯別舒夫的普熱沃多夫村莊，造成2人死亡。（中央社）
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