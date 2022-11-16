北約：波蘭遭彈襲非蓄意攻擊 可能烏軍攔擊空襲所致

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波蘭15日遭飛彈攻擊，北約16日召開臨時理事會，秘書長史托騰柏格說，落在波蘭境內的俄製飛彈很有可能是因烏克蘭為了攔擊俄軍的空襲所致。（圖取自twitter.com/jensstoltenberg）

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（中央社記者田習如布魯塞爾16日專電）針對15日波蘭遭飛彈攻擊事件，北約（NATO）今日召開臨時理事會，秘書長史托騰柏格在會後表示：「沒有跡象顯示這是一場蓄意攻擊，也沒有跡象顯示俄羅斯正在準備對北約採取軍事行動。」

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會上進一步說，落在波蘭境內的俄製飛彈很有可能是因烏克蘭為了攔擊俄軍的空襲所致，「他們想要射下瞄準他們城市的飛彈」。

他強調：「這不是烏克蘭的錯，發動這場非法戰爭的俄羅斯必須負全部責任。」

史托騰柏格並透露昨晚與美國總統拜登（Joe Biden）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談，三方共識是保持冷靜並密切合作、關注事態發展，且三人也都同意俄國要負全責。

由於波蘭是緊臨烏克蘭的北大西洋公約組織成員，這起事件立即引發北約是否將因盟國遭受攻擊而參戰的緊張狀態，北約主要決策機構北大西洋理事會（North Atlantic Council）因此緊急召開會議。由史托騰柏格的發言看來，目前北約傾向認定為意外事件。

有記者問到北約是否將因此強化烏克蘭的防空戰力，史托騰柏格表示這一直是北約支援烏克蘭的重點，包括提供反制無人機的系統，以及瑞典日前宣布支援烏軍更多空防武力等。相關議題也將在今天舉行的烏克蘭防務連繫小組（Ukraine Defense Contact Group）會議中討論。（編輯：周永捷）1111116