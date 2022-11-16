波蘭遭飛彈擊中 專家：俄烏都有用俄製飛彈 無法斷定由誰發射

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（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）波蘭近烏克蘭邊界城鎮遭俄製飛彈擊中，2人喪生。專家今天說，還無法斷定這是由俄羅斯發射的飛彈，俄、烏都有使用俄製飛彈，也有可能是烏克蘭為攔截俄羅斯飛彈而射出的。

俄烏戰事延燒多時，烏克蘭日前才從俄羅斯手中奪回被占領的戰略樞紐之一赫松市（Kherson）。不料，俄羅斯15日又以飛彈狂轟猛炸烏克蘭全境大城和能源基礎設施，連波蘭近烏克蘭邊界的城鎮也傳出遭俄製飛彈擊中，造成2人喪生。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）原訂今早出席在新加坡舉行的「彭博創新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）其中一個場次，因此臨時取消。該場次改由專家、媒體人針對俄烏戰爭最新發展及後續效應等安全議題進行討論。

彭博總編輯米可斯維特（John Micklethwait）指出，還無法斷定落在波蘭的飛彈一定是由俄羅斯發射，俄羅斯、烏克蘭都有使用俄製飛彈，也有可能是烏克蘭為攔截俄羅斯飛彈而射出的。但無論如何，問題根源來自俄羅斯為攻擊烏克蘭而發射的飛彈。

事件發生後，正在印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖會議的美國總統拜登（Joe Biden）與七大工業國集團（G7）及北約領袖召開緊急會議。拜登誓言徹底調查，但也表示，從飛彈軌跡來看，可能不是自俄羅斯發射。

俄羅斯對烏克蘭發動這波攻擊前不久，在G20高峰會前夕，拜登才與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。據白宮公布會談紀要，拜登與習近平都反對在烏克蘭使用核武或威脅使用核武。

米可斯維特指出，這次事件發展到最後對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）而言，都不是好事。美國跟中國可能認為蒲亭「已失控」。

另一方面，英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）亞洲區執行長克萊布崔（James Crabtree）表示，包括波蘭、英國等歐洲國家一直呼籲增加對烏軍事援助，想提供新的飛彈系統給烏克蘭，這次事件將使得他們的聲音更有力。

他也認為，拜習會有助美中關係緊張情勢稍微降溫，但並未解決根本上的結構問題。

此外，對於中國侵台可能性，克萊布崔指出，習近平正在打造一支在未來5到10年有能力犯台的軍隊，但他不認為北京已決定侵台的時間表。

他觀察，比較可能的情境是，像是美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後出現的台海緊張情勢將變得更常見。

克萊布崔表示，「如果我們進入台海危機更常出現的階段，那情勢升溫的風險將變得更真實」，由意外發生的小事件有可能演變成衝突。（編輯：馮昭）1111116