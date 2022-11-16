飛彈墜波蘭領土 聯合國：避免衝突升級至關重要

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（中央社印尼努沙杜阿16日綜合外電報導）一枚疑似來自俄羅斯的飛彈落入與烏克蘭接壤的波蘭境內，導致2人喪命，聯合國秘書長古特瑞斯「非常關切」相關消息，並警告避免在烏克蘭的戰爭升級至關重要。

北大西洋公約組織（NATO）和七大工業國集團（G7）今天表示，他們將保持密切聯繫，以決定可能對此做出何種回應。

路透社報導，各國領袖在發表聯合聲明前，於印尼舉行的20國集團（G20）峰會場邊召開緊急會議，討論北約成員國波蘭境內發生、可能由一枚俄製火箭所引起的爆炸事件。

美國、加拿大、歐盟、法國、德國、義大利、日本、荷蘭、西班牙和英國領導人在共同聲明中說：「我們同意保持密切聯繫，以確定隨著調查進展採取適當的下一步舉措。」

聲明表示：「我們全力支持和協助波蘭正在進行中的調查。」

俄羅斯國防部否認俄國飛彈擊中波蘭領土，還說這類報導是「意圖使局勢升級的蓄意挑釁」。

北約和G7領袖也譴責俄羅斯對烏克蘭城市和民生基礎設施的「野蠻」攻擊。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人說：「秘書長非常關切飛彈在波蘭領土爆炸的報導。」

古特瑞斯警告，避免在烏克蘭的戰爭升級「絕對是至關重要」。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1111116