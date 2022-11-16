波蘭遭轟炸 美聯社：美初判烏克蘭防空飛彈所致

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波蘭鄰近烏克蘭邊界一處小鎮15日被飛彈擊中，爆炸後濃煙升起。（Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via 路透社）

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（中央社雅加達16日綜合外電報導）波蘭鄰近烏克蘭邊界一處小鎮15日被飛彈打到致2人喪生，事發時俄國正攻擊烏克蘭基礎設施；但美方官員透露打到波蘭的飛彈疑為烏軍應對空襲所發射的防空飛彈。

「華爾街日報」指出，波蘭政府聲稱這枚飛彈是俄製，擊中距離波蘭與烏克蘭邊界僅3英里一座穀倉，2名農人喪生；波蘭已召見俄國大使並下令部隊提高防空戰備。

俄國國防部則發聲明強調，絕未打擊任何鄰近或位於波蘭境內目標。

美聯社報導，正在印尼出席G20峰會的美國總統拜登今天表示，這枚落入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭境內並造成2死的飛彈，「不大可能」從俄羅斯發射，但他允諾支持波蘭對這枚所謂「俄製飛彈」進行調查。

拜登今天上午就波蘭東部鄰近烏克蘭邊界的爆炸事件，在印尼召集七大工業國集團（G7）國家及北約領袖緊急會議，並於會後發表談話。

被問到飛彈是否從俄國發射時，拜登告訴媒體：「有初步消息顯示並非如此…從彈道軌跡看，這枚飛彈不大可能從俄羅斯發射，但狀況還不明朗。」

美聯社引述3位不願具名的美國官員透露，初步評估顯示打到波蘭的飛彈是烏克蘭所射，應是俄國打擊烏克蘭電力設施時，烏軍發射防空飛彈攔截所致。

烏克蘭仍有前蘇聯及俄製的武器庫存，其中包括S-300防空飛彈系統。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111116