拜登誓言徹查波蘭飛彈事件 稱軌跡研判可能非發射自俄羅斯

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（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）今天傳出俄羅斯飛彈落入波蘭領土，造成2人死亡，美國總統拜登與在印尼的各國領袖召開緊急會議協商。拜登誓言徹查，但也表示從飛彈軌跡來看，可能不是自俄羅斯發射。

波蘭近烏克蘭邊界的城鎮傳出遭俄羅斯飛彈擊中，造成2人喪生。正在印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會的拜登（Joe Biden）在聽取簡報後，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）通話。

根據白宮釋出的對話記要，拜登對罹難者表達深切哀悼，並聽取杜達對這起事件的評估。拜登表示，全力支持波蘭的調查，並重申美國對北大西洋公約組織（NATO）的堅定承諾。

拜登與正在峇里島的七大工業國集團（G7）及北約領袖召開緊急會議。拜登會後向媒體表示，他向各國領袖說明稍早與杜達、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的討論內容。各方一致支持荷蘭調查以瞭解事情真相，再一起討論下一步。

在被問及飛彈來自俄羅斯的說法是否為時過早，拜登表示，初步訊息對此有質疑，在徹查前他不想斷言。但從彈道軌道看，不太可能是自俄羅斯發射。

出席這場緊急會議的除了拜登外，還包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、日本首相岸田文雄、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、荷蘭總理呂特（Mark Rutte）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）。（編輯：林憬屏）1111116