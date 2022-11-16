俄國飛彈疑落入波蘭 華沙考慮啟動北約第4條款緊急磋商

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（中央社華沙/布魯塞爾15日綜合外電報導）波蘭近烏克蘭邊界的城鎮傳出遭俄羅斯飛彈擊中、2人喪生後，華沙當局正查核是否應根據北約第4條款要求協商。同時，北約秘書長明天將和成員國代表召開緊急會談。

路透社報導，美國和西方盟國表示正在進行調查，但無法證實今天一則有關波蘭邊界城鎮普熱沃多夫（Przewodow）爆炸事件是由俄國流彈引起的報導。俄國防部已否認相關傳聞。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）今天表示，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與各同盟國代表明天將針對波蘭致命爆炸舉行緊急會談，「討論這起不幸事件」。

另一方面，波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）向媒體表示，當局「已決定讓一部分戰鬥單位和其他軍警部門提高戒備狀態」。

穆勒並未提及飛彈的報導，但表示波蘭東部發生的爆炸造成2名公民喪生。

波蘭國家安全局在華沙召開緊急會議，穆勒於會後表示，「我們多個單位目前人已在現場，釐清事情真相」。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）同時與美國總統拜登以及北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格談過話。官員表示，波蘭正考慮是否根據北約第4條款（Article 4）召開緊急磋商。

北約第4條款明定，任何北約成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」受到威脅時，可以召開會議。

波蘭國家安全局局長西維拉（Jacek Siewiera）說，「我們正在查核動用第4條款的合理性」。他說：「我們正與主要盟友密切接觸。」

波蘭國防部表示，波蘭與美國的國防部長今天稍晚將舉行會談。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1111116

波蘭外交部在網站發聲明表示，一枚俄製導彈15日下午3時40分落在赫魯別舒夫的普熱沃多夫村莊，造成2人死亡。（中央社）