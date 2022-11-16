傳俄飛彈擊中波蘭釀2死 美調查中尚無法證實

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（中央社華沙15日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭境內的一起爆炸據傳是因俄羅斯飛彈落入引起，美國與西方盟國表示，正在調查但無法證實這則傳聞，俄國國防部否認有飛彈擊中波蘭。

消防人員說，波蘭東部距烏克蘭邊界約12公里處的普熱沃多村（Przewodow）發生爆炸，造成2人死亡。

法新社報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）說，目前沒有明確證據證明飛彈是由何方發射，相關調查正在進行中，他還說，飛彈「極有可能是俄羅斯製」。

波蘭外交部發言人在聲明中說：「一枚俄製飛彈今天15時40分墜落在盧布林省（Lublin Voivodeship）赫魯別舒夫（Hrubieszow）的普熱沃多夫村，造成兩名波蘭公民喪生。」

美聯社稍早引述美國高階情報官員說法表示，這起爆炸是俄羅斯飛彈落入波蘭所致。

波蘭Zet廣播電台（Radio Zet）稱這起爆炸是兩枚流彈引發，但沒有提供更多細節。

北約成員國承諾將共同防禦，因此，如果俄羅斯攻擊波蘭恐將導致俄羅斯2月入侵烏克蘭的衝突擴大。

但在華府，五角大廈、白宮與美國國務院都表示無法證實這則消息，他們正在與波蘭政府合作以蒐集更多資訊。美國國務院指出，這則消息「非常令人憂心」。

德國與加拿大指出，他們正在監控情勢；挪威則說正在尋求取得相關細節。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯飛彈打到波蘭讓俄烏衝突「嚴重升級」。他沒有提供俄羅斯飛彈擊中波蘭的證據。

俄羅斯國防部否認有俄國飛彈擊中波蘭領土，稱相關消息為「蓄意挑釁」，目的在讓局勢升級。

俄羅斯國防部在聲明中又說：「針對烏克蘭與波蘭國家邊界附近目標發動的攻擊，都不是由俄羅斯毀滅性工具引起。」

克里姆林宮未立即回覆置評要求。

俄羅斯今天以飛彈砲轟烏克蘭各地城市，基輔當局稱這波攻擊為打了近9個月的俄烏戰爭中最猛烈的一波。有些飛彈擊中利維夫（Lviv），距波蘭邊界不到80公里。

北約前政策規劃負責人波提耶（Fabrice Pothier）對天空電視台（Sky TV）說，要判定這起可能發生的攻擊是蓄意或意外，現在還言之過早。

波提耶說，但這起事件足以觸發北約條款，波蘭可要求召開北約會議，「與各國諮詢、評估風險並採取具體行動」。

波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）在推特（Twitter）表示，總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）已要求政府國安與國防事務委員會召開緊急會議。

歐洲聯盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天表示，他將在20國集團（G20）峰會上請歐盟領袖召開緊急會議，波蘭境內發生致命爆炸後，他向波蘭總理保證歐盟將提供支持。

米歇爾在推特寫道：「剛（與莫拉維茨奇）談過話。向他保證歐盟完全團結一致支持波蘭。我將提議週三與在峇里島參加G20峰會的歐盟領袖召開協調會議。」

一名不願具名的北約官員說，北約正在「調查」俄羅斯飛彈今天可能擊中波蘭的未經證實消息，並與成員國波蘭密切合作。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111116