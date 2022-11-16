飛彈落入波蘭境內釀2死 俄羅斯烏克蘭急撇清

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波蘭外交部在網站發聲明表示，一枚俄製導彈15日下午3時40分落在赫魯別舒夫的普熱沃多夫村莊，造成2人死亡。（中央社）

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（中央社基輔/莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯宣稱烏克蘭一枚飛彈落在北大西洋公約組織成員國波蘭境內，烏方今天斥這番說法實屬陰謀論；此前，未經證實的報導稱俄國一枚飛彈落入波蘭，同樣遭俄方否認。

俄羅斯今天以飛彈攻擊烏克蘭各地大城和能源基礎設施，基輔當局表示，這是俄烏交戰以來，俄羅斯對烏克蘭發動的最猛烈飛彈攻擊，更有飛彈落入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭境內，據傳造成2人不幸喪生。波蘭政府已召開緊急國安會議因應。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文指出：「俄羅斯現在對外宣傳一種陰謀論，稱這是一枚落在波蘭境內的烏克蘭防空飛彈。這不是真的，大家不應聽信俄羅斯的宣傳或放大其訊息。」

俄羅斯國防部今天駁斥俄國飛彈擊中波蘭領土的相關報導，稱這些報導是「旨在讓局勢升溫的蓄意挑釁」。

俄羅斯國防部在聲明中指出：「俄羅斯的破壞手段沒有攻擊烏克蘭與波蘭國界附近的目標。」

俄羅斯國防部表示，據稱在現場發現的飛彈殘骸「與俄羅斯武器沒有關聯」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1111116