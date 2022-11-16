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飛彈落波蘭G7領袖緊急開會 拜登矢言查原委

2022/11/16 11:28（11/16 12:35 更新）
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波蘭城鎮遭飛彈擊中釀2死，美國總統拜登（左1）與多國領袖開會後表示，將調查事件確切原委。（路透社）
波蘭城鎮遭飛彈擊中釀2死，美國總統拜登（左1）與多國領袖開會後表示，將調查事件確切原委。（路透社）
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（中央社印尼努沙杜阿16日綜合外電報導）美國總統拜登今天與多個盟國開會後表示，他們將支持華沙當局調查飛彈襲擊波蘭領土一事的「確切原委」，但說初步資料顯示發射飛彈的可能並非俄羅斯。

法新社報導，正在印尼峇里島（Bali）出席20國集團（G20）峰會的拜登引述飛彈軌跡說，「這不太可能…是從俄羅斯發射的」。他告訴媒體說：「我將確保我們釐清事件確切原委。」

白宮表示，這場倉促在峇里島舉行的「緊急圓桌會議」，所有七大工業國集團（G7）國家領袖都出席，包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本及美國。

緊急會議召開前，這些國家的領袖均在峇里島參加G20峰會。

波蘭有2人在這次爆炸事件中喪生。莫斯科當局否認這次襲擊與他們有關之後，波蘭召見俄國大使要求俄方提出解釋。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1111116

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