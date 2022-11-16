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北約緊急會談波蘭飛彈事件 料商討加強東翼防空

2022/11/16 20:01
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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）一枚飛彈落入波蘭東部靠烏克蘭邊境附近村莊後爆炸，造成兩位平民喪生。北大西洋公約組織各國大使為此展開緊急會商，至少兩個盟國要求採行加強北約東翼防空能力的作為。

北大西洋公約組織（NATO）發言人稍早前表示，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）將會主持「為這起悲劇事件」而進行的此一緊急會議。外交官表示，會議已在北約布魯塞爾總部展開，會後史托騰柏格將召開記者會。

這枚飛彈昨天落在波蘭一座穀物設施內，隨即引發全球擔憂烏克蘭戰爭可能外溢鄰國，美國總統拜登後來表示，這枚飛彈大概不是從俄羅斯發射的。

波蘭於今天凌晨表示，很可能援引北約憲章第4條，在遭遇安全威脅的情況下，正式要求盟國進行磋商。不過在傳出拜登告訴七大工業國集團（G7）和北約夥伴，事件可能肇因於烏克蘭防空飛彈的消息後，目前不清楚情況是否有變。

但無論如何，斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）指出，北約大使這場緊急會議很可能都會就防空議題進行討論，「自然可能會有強化各國邊境領空的要求」。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，北約應該迅速在波蘭和烏克蘭邊境地區，以及在北約東側其他盟國部署更多防空系統。

他說：「我希望明年在（立陶宛首都）維爾紐斯（Vilnius）舉行北約高峰會時，我們將可取得進展。當前情勢證實這是正確決定，而且必須迅速落實。」

諸如美國雷神公司（Raytheon Co.）的愛國者防空飛彈（Patriot）等陸基防空系統在許多西方國家都出現供給短缺。冷戰結束後，這些國家不願意投入太多經費在這類系統，進行軍事能力建構。

俄羅斯表示，這起爆炸與其毫無關連。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111116

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