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波蘭：落入境內飛彈為俄製 無證據表明由誰發射

2022/11/16 18:07（11/16 18:25 更新）
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波蘭外交部16日發布聲明，一枚俄製飛彈落入該國東部，但無具體證據表明是誰發射了這枚飛彈。圖為警方前往飛彈落下後的波蘭小鎮普熱沃多。（路透社）
波蘭外交部16日發布聲明，一枚俄製飛彈落入該國東部，但無具體證據表明是誰發射了這枚飛彈。圖為警方前往飛彈落下後的波蘭小鎮普熱沃多。（路透社）
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（中央社華沙16日綜合外電報導）波蘭外交部今天發布聲明，表示一枚俄羅斯製造的飛彈落入該國東部，造成兩人死亡，但未說明飛彈是否因偏離目標，或被烏克蘭防空系統打偏，造成這起事件。

美聯社報導，波蘭外交部聲明指飛彈為俄羅斯製造的。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的說法更謹慎，稱它「很可能」是俄羅斯製造，但其來源仍在查證中。

杜達說：「我們正冷靜行事，這是個困難的狀況。」他今早還說，波蘭並無具體證據表明是誰發射了這枚飛彈。

飛彈落下的波蘭小鎮普熱沃多（Przewodow），距烏克蘭邊界約6公里，而當地距離連接波蘭札莫希奇市（Zamosc）和烏克蘭多布羅特維爾（Dobrotwor）的電力線不到10公里。烏克蘭透過這條電纜向波蘭輸出電力，直到今年10月11日因俄羅斯猛烈攻擊而停止。

北大西洋公約組織（NATO）此前聲明稱，這是一起「悲劇性事件」，並預定歐洲中部時間今天上午10時（台灣時間17時）召開緊急會議討論此事。會議由北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）主持，他將在會後召開記者會。

美國總統拜登已表示，這枚飛彈「不太可能」是從俄羅斯發射。而從波蘭和北約使用的語言來看，至少到目前，他們並未將這起飛彈爆炸事件視為俄羅斯蓄意攻擊。

俄羅斯若故意針對波蘭，在它忙著抵擋烏克蘭軍隊反攻之際，將面對北約捲入衝突的風險。

事件發生後，由於擔心烏克蘭衝突可能蔓延至鄰國，波蘭國家安全局（BBN）繼昨晚召集會議後，今天宣布將於格林威治標準時間11時（台灣時間19時）再次召開會議。

BBN局長西維拉（Jacek Siewiera）在推特上稱，「BBN現正分析迄今與指揮官、各局處主管和盟國所作的安排。」

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國國防部今天宣稱，昨天俄軍對烏克蘭的空襲，距離波蘭邊界不少於35公里。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1111116

一枚飛彈15日下午3時40分落在波蘭赫魯別舒夫的普熱沃多夫村莊，造成2人死亡。（中央社）
一枚飛彈15日下午3時40分落在波蘭赫魯別舒夫的普熱沃多夫村莊，造成2人死亡。（中央社）
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