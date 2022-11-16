波蘭遭彈襲 當地電台：烏軍擊落俄火箭殘骸釀禍

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波蘭當地電台指出，根據安全部門的消息來源，襲擊波蘭村莊的元兇很可能是被烏克蘭擊落的俄羅斯製火箭殘骸。圖為波蘭警方在爆炸現場採集證據。（圖取自twitter.com/PolskaPolicja）

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（中央社記者彭維楀華沙16日專電）波蘭、烏克蘭邊界村莊遭俄羅斯飛彈擊中釀2死。波蘭當地電台指出，根據安全部門的消息來源，襲擊波蘭村莊的元兇很可能是被烏克蘭武裝部隊擊落的俄羅斯製火箭殘骸。

根據波蘭筆記媒體（Ｎote From Poland）報導，11 月15日，俄羅斯聯邦武裝部隊對烏克蘭全境及其關鍵基礎設施進行持續數小時的大規模砲擊。一枚俄製導彈15日15時40分，墜落在盧布林省（Lublin Voivodeship）赫魯別舒夫縣（Hrubieszów）的普熱沃多夫村（Przewodów），造成兩名波蘭人喪生。

波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）就此事件召見俄羅斯大使，要求立即詳細解釋。

在距離烏克蘭邊境不到10公里的普熱沃多夫村15日下午發生爆炸後，經過數小時調查，波蘭消防部門初步證實有兩人在事故中死亡，地點在一家穀物烘乾廠。

波蘭Zet廣播電台（Radio Zet）隨後發布顯示爆炸現場的圖片，並表示兩架波蘭軍機已從附近機場起飛。

波蘭Zet廣播電台的記者克爾斯基（Mariusz Gierszewski）在推特上指出， 根據他在安全部門的消息來源告訴他，襲擊普熱沃多夫村的物體很可能是被烏克蘭武裝部隊擊落的火箭殘骸。

與此同時，波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）宣布，總統杜達（Andrzej Duda）和總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）已召集政府的國家安全和國防事務委員會舉行緊急會議，委員會成員包括國防部長、司法部長、內政部長和外交部長。

隨後，穆勒和安全局局長謝維拉（Jacek Siewiera）宣布，杜達已與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）討論，波蘭正在確定是否有理由啟動北大西洋公約組織（NATO）第4條程序。

北約創建條約第4條允許成員可將任何重大事項、尤其攸關安全的議題提交北約決策機構的北大西洋理事會（North Atlantic Council）討論；北大西洋理事會的30個北約成員大使將於16日開會，史托騰柏格已將波蘭遇襲排入緊急議程。（編輯：周永捷）1111116