G20聲明稱戰爭傷害經濟 要求克宮從烏克蘭撤軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印尼努沙杜阿16日綜合外電報導）20國集團（G20）在印尼峇里島舉行為期2天峰會今天落幕，G20領袖聲明表示，俄烏戰爭對全球經濟造成傷害，並強烈譴責莫斯科侵略烏克蘭，以及要求俄羅斯無條件撤軍。

路透社報導，聲明中表示，成員中對「局勢和制裁有其他看法和不同的評估」，「多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭，並強調戰爭造成生靈塗炭，導致目前脆弱的全球經濟惡化」，暗指同為G20成員的俄羅斯反對這項措辭。

G20在聲明中說，G20「以最強烈的字眼譴責」俄羅斯入侵烏克蘭。

G20領袖強調，國際法必須予以遵守，並強調不容威脅動用核武，也表示樂見黑海穀物出口協議。

昨天波蘭境內傳出遭飛彈波及，2人死亡，俄烏戰爭緊張恐升高。

同時，G20領袖也表示，G20央行將持續調整貨幣緊縮政策步伐，同時謹記避免跨越國界的「外溢效應」（spillovers）。

在G20領袖宣言中，成員國也重申承諾，避免過度匯率波動，並坦承今年「不少匯率出現大幅波動」。

聲明說：「G20央行…正密切監控物價壓力對通膨預期心理造成的衝擊，並以數據為依歸，明確溝通的方式，持續適當調整貨幣緊縮政策步伐。」

聲明表示，央行也將謹記遏止外溢效應的必要性，並認同新興經濟體對美國積極升息可能對其市場造成衝擊的憂慮。

「央行的獨立性對於達成這些目標，以及維繫貨幣政策可信度攸關重大。」

G20領袖也同意致力追求限制全球溫度增幅在攝氏1.5度，其中包括加速逐步廢除煤炭的使用。

「我們決心努力追求限制（地球）溫度上升攝氏1.5度的目標。這仍有待所有國家做出實質和有效的行動與承諾。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1111116