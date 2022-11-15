G20多數成員國譴責俄烏戰爭 聯大決議要求俄國賠償

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聯合國大會14日通過決議，支持建立機制，讓俄羅斯為入侵烏克蘭造成的人員和財產損失進行賠償。（圖取自twitter.com/UN）

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（中央社基輔15日綜合外電報導）20國集團（G20）領袖15日在印尼舉行峰會，根據G20公報草稿，絕大多數成員國譴責俄烏戰爭。另一方面，聯合國大會通過決議，要求俄羅斯對烏克蘭戰爭進行賠償。

●聯合國大會決議 要求俄國對烏克蘭戰爭賠償

聯合國大會通過決議，支持建立機制，讓俄羅斯為入侵烏克蘭造成的人員和財產損失進行賠償。

法新社報導，這項不具約束力的決議案要求建立架構，讓俄羅斯針對2月24日開打的俄烏戰爭進行賠償。美國估計，開戰以來，俄烏雙方已有超過20萬人傷亡。

決議案提及俄烏戰爭時指出，俄羅斯「必須承擔其所有國際不法行為的法律後果，包括彌補傷者，包括這種行為造成的任何損害」。

●G20公報草稿：絕大多數成員國譴責俄烏戰爭

根據20國集團峰會公報草稿，G20將譴責俄烏衝突帶來經濟衝擊，且「絕大多數成員國強烈譴責」俄烏戰爭，稱其為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟脆弱性惡化。

法新社在印尼峇里島G20峰會期間看到的公報草稿也將呼籲延長與俄羅斯簽訂、將於19日到期的烏克蘭榖物出口協議。

草稿寫道：「今年，我們也目睹了烏克蘭戰爭對全球經濟帶來的進一步不利影響。」草稿還說，各國「重申各自的國家立場，大多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭」。「它正在造成巨大的人類苦難，並惡化全球經濟現有的脆弱性。」

●澤倫斯基G20視訊演說：結束毀滅性戰爭時刻已到

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊對印尼峇里島舉行的G20峰會發表談話，呼籲現在是結束俄羅斯「毀滅性」戰爭、拯救「成千上萬條性命」的時候。

根據法新社取得的演說稿，澤倫斯基說：「我深信現在就是俄羅斯毀滅性戰爭必須且可以阻止得了的時候。」他說：「這可以拯救成千上萬條性命。」

澤倫斯基呼籲美國總統拜登和中國國家主席習近平等G20領導人採用他提出的10點和平計畫，並「根據聯合國憲章和國際法公正地結束戰爭」

澤倫斯基抨擊「俄羅斯官方瘋狂威脅訴諸核武」，意指蒲亭先前暗示動用核武，連北京當局都感到不安。

●G20場邊握手會談 馬克宏要求習近平齊反俄烏戰爭

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與中國國家主席習近平見面握手，兩位領導人在印尼峇里島G20峰會場邊展開會談，據報馬克宏要求北京當局共同反對俄烏戰爭。

報導說，馬克宏要求北京當局共同反對俄烏戰爭。馬克宏告訴習近平：「我們必須聯合因應…國際危機，例如俄羅斯在烏克蘭的戰爭。」

法國總統府艾里賽宮（Elysee）表示，馬克宏總統和中國國家主席習近平一致認為，緩和俄烏戰爭迫在眉睫，並再次確定，雙方立場是要防止這場戰事動用核武。

●G20峰會開幕致詞 印尼總統促終結俄烏戰爭

印尼總統佐科威（Joko Widodo）在峇里島為G20峰會致開幕詞，敦促G20成員國終結俄羅斯入侵烏克蘭引發的戰爭，並防堵另一場世界大戰發生。

法新社報導，佐科威在第一場會議召開前說：「能舉辦G20峰會是印尼的榮幸，我了解我們需要花費極大心力，才能在這個會議廳齊聚一堂。」

他跟各國領袖說：「負起責任代表不要創造零和局面，負起責任也代表我們必須終結戰爭。如果戰爭沒有結束，世界很難往前邁進。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111115