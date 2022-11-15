聯合國大會決議 要求俄國對烏克蘭戰爭賠償

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聯合國大會14日通過決議，支持建立機制，讓俄羅斯為入侵烏克蘭造成的人員和財產損失進行賠償。（圖取自twitter.com/UN）

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（中央社紐約聯合國總部14日綜合外電報導）聯合國大會今天通過決議，支持建立機制，讓俄羅斯為入侵烏克蘭造成的人員和財產損失進行賠償。

法新社報導，這項不具約束力的決議案要求建立架構，讓俄羅斯針對2月24日開打的俄烏戰爭進行賠償。美國估計，開戰以來，俄烏雙方已有超過20萬人傷亡。

決議案提及俄烏戰爭時指出，俄羅斯「必須承擔其所有國際不法行為的法律後果，包括彌補傷者，包括這種行為造成的任何損害」。

聯合國大會以94國贊成、14國反對、73國棄權的表決結果通過這項決議，遠遠低於10月12日有143國投票贊成譴責俄羅斯「非法吞併」烏克蘭領土決議案的票數。

當時那項決議案只有5票反對，35票棄權。

今天通過的決議案由烏克蘭、加拿大、荷蘭和瓜地馬拉共同提出。反對此案的國家包括俄羅斯、中國、古巴、馬利和衣索比亞。

除了非洲許多國家，棄權的還有巴西、印度和以色列。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111115