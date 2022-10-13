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聯大譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭領土 中國投棄權票

2022/10/13 05:45
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（中央社紐約12日綜合外電報導）聯合國大會（UN General Assembly）今天以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，而俄國的戰略盟友中國則投下棄權票。

法新社報導，聯合國大會以143國贊成、5國反對、35國棄權的票數通過決議，譴責俄羅斯聯邦在國際認可的烏克蘭邊界內舉行其所謂公投，試圖非法吞併烏克蘭部分領土。

俄羅斯於9月23日至27日期間在其掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州舉行入俄公投。

儘管俄羅斯聲稱公投結果顯示，這4州大多數民眾贊成加入俄國，但以美國為首的西方國家不承認這場公投的合法性。

為了這次聯大決議投票，美國在外交上極力遊說各國更明確譴責俄羅斯，但仍有35國投下棄權票，包括中國、印度、南非和巴基斯坦，而中國被視為俄羅斯的戰略盟友。

這次聯大決議投下反對票的5國包括俄羅斯本身及敘利亞、尼加拉瓜、北韓和白俄羅斯。（譯者：陳正健）1111013

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