專家：白俄與俄國組聯軍 疑為分散烏克蘭兵力

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白俄羅斯已宣布與俄國組聯合部隊，西方分析人士懷疑目的是為分散烏克蘭的兵力。（中央社製圖）

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）受到克里米亞大橋爆炸刺激，俄羅斯總統蒲亭今天發動飛彈轟炸烏克蘭，但白俄羅斯隨後宣布與俄國組聯合部隊的舉動，令西方分析人士納悶，懷疑目的是為分散烏軍兵力。

法新社報導，按烏克蘭當局說法，俄國發射的75枚飛彈中有41枚被攔截，未被攔截的飛彈則擊中烏國各地城市，包括首都基輔及鄰近波蘭邊界的西部城市利維夫（Lviv）。

蒲亭警告烏克蘭，他已準備祭出更多嚴厲攻擊；俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）說：「首部曲已上演，後頭還有好戲。」

分析人士表示，俄國的空襲似為報復8日克里米亞大橋（Crimean Bridge，或稱克赤大橋，Kerch Bridge） 爆炸。這座橋連接被俄兼併的克里米亞，蒲亭2018年還親自為大橋通車揭幕。

保加利亞智庫索菲亞安全論壇（Sofia Security Forum）主席波希洛夫（Yordan Bozhilov）稱這次克里米亞大橋爆炸為「對蒲亭個人的第一次羞辱」。

白俄羅斯領導人、蒲亭盟友魯卡申柯（Alexander Lukashenko） 今天也對基輔當局發出新威脅，令外界擔憂他可能正準備加入俄國對烏克蘭的攻勢。

魯卡申柯先前允許俄國在白俄境內對烏克蘭攻擊，但拒絕直接派兵參戰。不過他今天表示已同意部署一支俄軍與白俄部隊混編的「區域性集群」，但未說這支聯合部隊將派赴何地。

倫敦智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）軍事專家阿爾貝克（William Alberque）說：「我對白俄捲入衝突持懷疑態度，因為白俄軍隊主要工作就是鎮壓國內人民。」

波蘭國際事務研究所（Polish Institute of International Affairs）國際安全計畫負責人羅倫茲（Wojciech Lorenz）表示，他同樣對白俄直接參戰持疑，但認為「烏克蘭將不得不投入一些資源保衛與白俄間的邊界」。

羅倫茲認為，對烏克蘭而言最好還是將資源集中在東側（對抗俄國），而不要額外分兵到西部及北部地區。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111011