俄國飛彈狂轟烏克蘭戰況驟升 西方有升級軍援壓力

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）俄國為報復克里米亞大橋被炸而狂轟烏克蘭境內。分析家們認為這將讓拜登政府與盟國有升級軍援基輔、卻得避免進一步面臨與俄國直接衝突的壓力。

● 俄用飛彈與無人機打擊烏國供電與基礎設施

「華爾街日報」報導，俄國10日對烏克蘭首都基輔和其他城市的飛彈攻擊，是2月底入侵以來其中一次最大規模空襲。烏克蘭宣稱俄國動用飛彈及伊朗製無人機，鎖定烏國的變電站及市中心之外、遠離民宅的基礎設施，目前造成各地14死、97傷；烏國超過一半地區的電力到10日晚間仍只能局部供電。

俄軍10日空襲的城市包含第聶伯羅（Dnipro）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米（Sumy）以及相對遠離戰火的烏西伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）及利維夫（Lviv）。

「紐約時報」指出，烏克蘭雖有綿密防空網絡可像這回攔截一些俄國來襲飛彈及防止俄軍取得空優，但不足以阻止接下來的大規模空襲。五角大廈9月底表示，會在2個月內交付2套「國家先進防空系統」（NASAMS）給烏克蘭，另6套則待生產製造，要幾年內才能交付。

● 美NASAMS防空系統短期難大量援烏

NASAMS是中短程防空系統，由美國雷神（Raytheon）和挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）共同研發，能攔截敵機、巡弋飛彈等目標，射程30到50公里。

美國2005年起以NASAMS協助防衛首都與白宮，因美方自身與西方盟國需求孔急，短期內難以交付大量NASAMS給烏克蘭；此外，愛國者防空飛彈系統在北約內部已供不應求，恐得優先供美軍與北約盟國使用。

美方官員表示，預料挪威會先盡速送交少量NASAMS給烏克蘭應急。

● 德國急撥先進防空系統援烏

軍事專家研判，俄軍10日從俄國境內與他處（可能含白俄）的發射站和空中，發射約75到80枚飛彈打擊烏克蘭；基輔方面聲稱俄軍發射84枚。

德國之聲（DW）報導，有鑑俄國這次大規模空襲，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）表示，將在幾天內交付4套先進防空系統裡的第一套給烏克蘭；德國原本排在年底交付。

德國的車載Iris-T SLM防空系統能攔截高度20公里、40公里外的空中目標。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）6月允諾提供烏克蘭防空系統，供城市防空。

● 華郵：戰事進入轉折點恐更凶險

「華盛頓郵報」則指出，隨烏軍在烏國東北與南部反攻告捷、蒲亭暗示動用核武、克里米亞大橋被炸到俄國大舉空襲，俄烏戰事急速升溫來到轉折點。外界關心美歐會否升級目前對烏軍援，從用於自衛轉為提供更具威力的武器。

到目前美國對烏軍援武器種類及交付速度仍經深思熟慮，以免破壞不與俄國直接衝突的最高原則。

美方審慎看待局勢急遽升溫。拜登政府不願具名的高層說：「在戰爭中，出現轉折點多半更危險，會很難預料緊接會變成何種狀況。」（譯者：陳亦偉）1111011