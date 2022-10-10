譴責俄併烏克蘭4區 聯合國大會公開辯論決議草案

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（中央社紐約聯合國總部10日綜合外電報導）西方列強試圖凸顯莫斯科受到國際孤立之際，聯合國大會今天將就譴責俄羅斯吞併烏克蘭4區的決議草案展開公開辯論。

法新社報導，聯合國安全理事會9月30日就類似提案進行表決，但遭俄羅斯動用否決權而未通過，也讓聯合國決定訴諸大會討論。

和烏克蘭與其他國家合作草擬這項決議案的歐盟代表、瑞典駐聯合國大使史庫格（Olof Skoog）表示：「這非常重要，除非聯合國體系和國際社會透過大會對這種違法嘗試做出反應，否則我們將處在非常、非常糟糕的處境。」

表決預計最快12日才會進行。

史庫格表示，聯合國大會若無法行動，恐讓「其他國家拿到空頭支票競相仿效，或認可俄國行為」。

法新社看到的決議文草案內容譴責俄國在「所謂的公投」後「嘗試非法併吞」烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州，並強調這些行為「在國際法下無效」。

草案敦促各國、國際組織與機構切勿承認併吞，並要求俄軍立即撤離烏克蘭。

俄國則致函所有成員國，抨擊「西方代表團」的行動「無關捍衛國際法與聯合國憲章原則」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111010