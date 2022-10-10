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烏克蘭首都基輔驚傳連環爆炸 濃煙直竄天際

2022/10/10 14:19（10/10 14:47 更新）
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根據烏克蘭媒體報導和地方官員，烏國首都基輔發生一連串爆炸事件，陣陣濃煙竄向天際。（路透社）
根據烏克蘭媒體報導和地方官員，烏國首都基輔發生一連串爆炸事件，陣陣濃煙竄向天際。（路透社）
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（中央社基輔10日綜合外電報導）根據烏克蘭媒體報導和地方官員，烏國首都基輔發生一連串爆炸事件；影像畫面顯示，陣陣濃煙竄向天際。

英國「衛報」（The Guardian）報導，在當地時間上午8時30分過後，基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）透過官方Telegram帳號發表聲明說：「基輔市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivsky）發生數起爆炸事件。」

維塔利．克里契科說，稍後將公布更多資訊。

人在基輔的法新社記者也報導，基輔市中心今晨傳出3聲響亮的爆炸聲；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天才指控克里米亞橋（Crimean Bridge）爆炸是烏克蘭特務情報機關所為。

爆炸發生在當地時間8時15分前後，在爆炸發生前1個多小時，烏克蘭首都響起空襲警報。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111010

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