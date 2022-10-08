克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的重要橋梁克里米亞大橋今天發生重大爆炸。這座橋是為正在烏克蘭南部作戰俄軍提供補給的重要交通樞紐，若無法通行將重創俄軍補給線。

●克里米亞大橋的戰略意義

克里米亞大橋（Crimean Bridge，或稱克赤大橋，Kerch Bridge）連接俄羅斯本土與所併的克里米亞半島（Crimea Peninsula），是一座公路鐵路兩用橋，長19公里，由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令建造，於2018年落成。橋梁通車時，蒲亭還大肆宣傳。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據國營俄羅斯新聞社（RIA）在新橋落成時說法，這座橋每天可達4萬車流量，每年可讓1400萬名乘客、1300萬噸貨物通行。

2014年2月，蒙面偽裝、沒配戴部隊徽章的俄羅斯特種部隊發動閃電戰，占領克里米亞半島。俄羅斯起初否認俄軍執行了占領任務，之後才承認這些蒙面的「小綠人」確實是俄軍部隊。西方迅速反制，施加經濟制裁。

克里米亞大橋通車後，美國曾譴責這是一條違法建造的橋梁。美國國務院當時表示：「俄羅斯建造這座橋，提醒了我們，俄國一貫意願是藐視國際法。」

美國國務院還說：「這座橋不僅代表俄羅斯企圖鞏固對克里米亞的非法奪取與占領，同時也是要阻礙航道，限制在克赤海峽（Kerch Strait）通行的船隻尺寸，而這裡是通往烏克蘭在亞速海（Sea of Azov）領海的唯一通道。」

克里米亞大橋目前也是提供對烏克蘭作戰的俄羅斯軍隊、尤其是烏南的俄軍運送軍事裝備的重要通道，部隊人員也會由此通行。過去幾個月，有數十個俄軍車隊曾利用這座橋運送車輛、裝甲與燃料。

影片來源：FRANCE 24

如果俄軍無法使用這座橋，對於在烏南作戰的俄軍補給線將更加脆弱。尤其是烏克蘭軍隊正在克里米亞北方、烏南的赫松州（Kherson）向前推進。

俄軍過去利用克里米亞的鐵路，運送補給品給在赫松州的作戰部隊。克里米亞和赫松州的多個鐵路樞紐，都曾遭到烏克蘭長程火箭攻擊。

克里米亞大橋橫跨的克赤海峽，連接黑海與亞速海。烏克蘭在亞速海有許多重要港口，包括馬立波（Mariupol）。

而對俄羅斯而言，這條橋象徵克里米亞與俄國本土實體上的「統一」；克里米亞也通過這座橋，運來大部分必需品，例如燃料和貨物。

●克里米亞大橋爆炸，俄國展開調查

俄羅斯全國反恐委員會（National Anti-Terrorism Committee）在社群媒體發文指出，爆炸案發生在當地時間今天清晨6時7分（台灣時間11時7分）。

俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）表示：「根據初步消息，今天上午在克里米亞橋上公路部分，從達曼半島（Taman Peninsula）往克里米亞方向有一輛貨車發生爆炸，引爆一列同向火車的7個油罐車廂。」

根據社群媒體上流傳的驚人影片畫面，這座大橋在爆炸後起火，冒出大量濃煙，一部分結構崩塌落入海中。

俄羅斯官方新聞社塔斯社（TASS）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）報導，俄國總統蒲亭已指示政府成立一個國家委員會，來調查這起事件。

俄羅斯調查委員會聲明表示：「根據初步資訊，有3人遇難身亡。」遇害者很可能是「靠近爆炸貨車的一輛汽車上的乘客」。

影片來源：Следственный комитет Российской Федерации

●烏克蘭反應

事件發生後，烏克蘭官員發表歡欣評論，但並未直接宣稱是烏方所為。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）表示，這件事只是「開始」，「一切非法事物必須被摧毀，所有被竊走的必須還給烏克蘭，俄羅斯的一切占領必須被逐出」。

烏克蘭海軍在臉書（Facebook）官方帳號發文寫道：「俄羅斯聯邦的空防，你們在睡覺嗎？」隨文還附上一段影片，可以看到橋的一段路面完全被毀。

烏克蘭對俄羅斯談判小組成員、澤倫斯基的同黨議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）在Telegram發文說：「俄羅斯的非法建造物開始崩毀並著火，原因很簡單：如果你建造了某個具有爆炸性的物品，它遲早會爆炸。而這只是開始。」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則發布一段大橋起火影片，搭配美國性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）1962年為時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）高唱「總統先生，生日快樂」的祝壽片段。蒲亭昨天慶祝70歲大壽。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1111008