俄羅斯連接克里米亞橋梁爆炸 俄媒：汽車炸彈所致

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

連接俄羅斯與克里米亞的公路8日發生爆炸事故，莫斯科當表示，爆炸是由汽車炸彈引起。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科8日綜合外電報導）莫斯科當局今天表示，連接俄羅斯與克里米亞的交通要道發生由汽車炸彈引起的爆炸。這座橋下方為供汽車行駛的路面，上方則供火車通行。

俄羅斯新聞媒體引述俄國反恐委員會指出「今天清晨6時7分（台北時間8日11時7分）在克里米亞大橋的公路路段上有一輛汽車炸彈發生爆炸，引發正經由鐵路通行的7個油罐車廂起火」。

這座橋連接俄羅斯本土與所併的克里米亞半島，是由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令建造，於2018年落成。這座橋目前也是供對烏克蘭作戰，尤其烏克蘭南部俄軍運送軍事裝備的重要交通樞紐，部隊人員也會由此通行。

儘管俄烏戰事持續，但俄方先前仍維持這座交通要道的安全，但莫斯科也曾威脅基輔，若橋梁遭破壞就要展開報復。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1111008