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烏克蘭持續收復失地 俄在中路巴赫姆特有斬獲

2022/10/8 14:35
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（中央社巴赫姆特7日綜合外電報導）俄軍今天表示在烏東頓內茨克（Donetsk）取得進展，奪下重要據點巴赫姆特（Bakhmut）附近一系列村莊。這是俄軍近日在烏東、烏南戰場屢遭烏克蘭擊退後首次有所斬獲。

綜合法新社與路透社報導，俄軍在巴赫姆特周邊有所進展，時值俄國東正教領袖稱俄羅斯總統蒲亭的統治是上帝旨意，並為蒲亭70歲生日祝壽。但另一方面，今年諾貝爾和平獎所頒的人權鬥士與團體來自俄、烏及白俄，無不指向對俄烏戰事的關注。

頓內茨克的親俄分離勢力部隊表示，他們奪回工業城鎮巴赫姆特附近一系列村莊；巴赫姆特目前仍在烏軍手上，但已遭俄軍砲擊數週。

親俄部隊在社群媒體說：「在頓內茨克人民共和國（DPR）境內，頓內茨克和和盧甘斯克（Lugansk）州聯軍在俄軍支持下解放奧特拉多夫卡（Otradovka）、韋塞拉亞多利納（Veselaya Dolina）、扎伊採沃（Zaitsevo）。」

頓內茨克局部地區多年來一直由俄國所支持親俄民兵所控，也是俄國2月底入侵烏克蘭以來一大重要戰場收穫。但烏軍最近幾週在包括頓內茨克在內的烏東、烏南前線擊退俄軍。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚表示，烏軍9月底以來奪回近2500平方公里土地。

他說：「光是這週，我軍就解放烏東776平方公里的領土及29處聚落，當中6個在盧甘斯克州。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111008

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