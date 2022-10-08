克里米亞橋爆炸俄啟動調查 烏克蘭官員：只是「開始」[影]

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連接俄羅斯與併吞領土克里米亞的一座重要橋梁8日發生爆炸，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科表示，這件事只是「開始」，但他沒說爆炸案是烏軍犯下。（圖取自twitter.com/Podolyak_M）

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的一座重要橋梁今天發生重大爆炸。俄方表示，一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列通行火車的油罐車廂，造成橋梁局部損毀，已展開刑事調查。

俄羅斯官方新聞社塔斯社（TASS）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已指示政府成立一個國家委員會，來調查這起發生在克里米亞橋（Crimean Bridge）的爆炸事件。

路透社報導，克里米亞橋橫跨克赤海峽（Kerch Strait），是一座公路鐵路兩用橋，長19公里，也是連接克里米亞半島（Crimea Peninsula）與俄羅斯本土的重要戰略通道。俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞後，2018年橋梁通車時，蒲亭還大肆宣傳。

法新社報導，俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）表示：「根據初步消息，今天上午在克里米亞橋上公路部分從達曼半島（Taman Peninsula）往克里米亞方向，有一輛貨車爆炸，引爆一列同向火車的7個油罐車廂。」

委員會還說，爆炸造成橋上2條車道局部崩塌。它已對這起事件展開刑事調查。

根據社群媒體上流傳的驚人影片畫面，這座大橋在爆炸發生後起火，冒出大量濃煙，一部分結構崩塌落入海中。

連接俄羅斯與克里米亞的重要橋梁在爆炸發生後起火，冒出大量濃煙。（路透社）

俄羅斯全國反恐委員會（National Anti-Terrorism Committee）在社群媒體發文指出，爆炸案發生在當地時間今天清晨6時7分（台灣時間11時7分），橋梁雖局部崩塌，但跨越克赤海峽的橋拱並未受損。克赤海峽是連接黑海與亞速海（Azov Sea）的重要航道。

俄羅斯調查委員會表示，它已派遣探員前往事發現場，「他們正在確認這起事件的所有情況，以及這起犯罪的相關人士」。

隸屬俄羅斯的克里米亞共和國行政長官阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在社群媒體發文寫道，克里米亞橋公路部分仍有單向完好，但暫停通行，以等待損壞評估。

俄羅斯新聞社國際傳真社（Interfax）稍後報導，俄羅斯緊急情況部（Emergency Ministry）表示，爆炸引發的火勢已經撲滅。

對於目前仍控制烏克蘭南部赫松州（Kherson）大部分地區的俄羅斯軍隊而言，克里米亞橋是重要的補給通道。

事件發生後，烏克蘭官員發表歡欣評論，但並未直接宣稱是烏方所為。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）表示，這件事只是「開始」，但他沒說爆炸案是烏軍犯下。

波多利雅科寫道：「一切非法事物必須被摧毀，所有被竊走的必須還給烏克蘭，俄羅斯的一切占領必須被逐出。」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則在社群媒體發布克里米亞橋起火的影片，搭配美國老牌性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）當年為美國總統甘迺迪（John Kennedy）高唱「總統先生，生日快樂」的祝壽片段。蒲亭昨天慶祝70歲大壽。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1111008

▼網友在推特分別貼出爆炸當時及爆炸後火勢猛烈的影片