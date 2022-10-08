克里米亞橋大爆炸 俄方調查：已有3人喪命

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的克里米亞橋（Crimean Bridge）今天發生大爆炸，起因疑是一輛貨車爆炸引燃火車的油罐車廂，俄方調查指出事件已造成3人死亡。

法新社報導，俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）透過聲明表示：「根據初步資訊，有3人遇難身亡。」

聲明提到，這些遇害者很可能是「靠近爆炸貨車的一輛汽車上的乘客」。

俄羅斯調查委員會稍早表示：「根據初步消息，今天上午在克里米亞橋上公路部分從達曼半島（Taman Peninsula）往克里米亞方向，有一輛貨車爆炸，引爆一列同向火車的7個油罐車廂。」

爆炸事件發生後，烏克蘭官員發表歡欣評論，但並未直接宣稱是烏方所為。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）表示這件事只是「開始」，但他沒說爆炸案是烏軍犯下。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1111008