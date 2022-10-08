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人權組織「紀念」剛獲和平獎 俄法院下令總部充公

2022/10/8 13:56
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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，就在俄國人權組織「紀念」（Memorial）獲頒諾貝爾和平獎後數小時，俄國特維爾區法院下令將「紀念」的莫斯科總部充公。

法新社報導，「紀念」是俄國最著名的人權組織，去年12月被俄國當局正式解散。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）今天稍早宣布，白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」以及烏克蘭的「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）共同獲頒今年的諾貝爾和平獎。

俄國檢察總長辦公室一名代表今天在法庭中指控「紀念」組織「為納粹罪犯洗白、抹黑當局，並製造蘇聯的虛假形象。」

俄國當局將「紀念」刻劃成一個玷汙俄國歷史的組織。

「紀念」自1989年創立以來，記錄了許多史達林主義者的罪行，並創建一個龐大的歷史檔案庫。

「紀念」被解散後，人們愈來愈擔心這個檔案庫的命運與安全。

「紀念」主席拉欽斯基（Yan Rachinsky）表示，曾有人提議將這些檔案帶到國外，但最後仍決定將它們留在俄國。

他說：「這個檔案庫是在這裡蒐集的，人們提供他們的資料，並不是要讓我們帶到別處。」

他指出：「我們的目標是保存檔案。」

「紀念」總部過去常定期舉辦向大眾開放的展覽。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111008

畢亞利亞茨基
對抗強人魯卡申柯 白俄羅斯人權鬥士畢亞利亞茨基獲諾貝爾獎
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