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諾貝爾經濟學獎 前聯準會主席柏南奇及2美學者研究金融危機獲獎

2022/10/10 17:58（10/10 18:07 更新）
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2022年諾貝爾經濟學獎由前聯準會主席柏南奇（左起）及2美學者獲殊榮。（圖取自Nobel Prize YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社斯德哥爾摩10日綜合外電報導）2022年諾貝爾經濟學獎今天揭曉，由前美國聯準會主席柏南奇（Ben Bernanke）以及美國學者戴蒙（Douglas W. Diamond）和迪布維格（Philip H. Dybvig）共同獲獎，表彰他們在研究銀行與金融危機上的重大貢獻。

去年經濟學獎是由學者卡德（David Card）、安格里斯特（Joshua Angrist）和因本斯（Guido Imbens）共享殊榮。

今年諾貝爾獎於3日先公布醫學獎，物理學獎和化學獎得主分別於4日及5日揭曉，文學獎得主於6日公布。

7日和平獎是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，經濟學獎於今日壓軸公布，為2022年諾貝爾獎劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，頒獎典禮將於12月10日舉行。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111010

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