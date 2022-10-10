俄人權組織「紀念」獲諾貝爾和平獎 創辦人：烏克蘭終將戰勝

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今年諾貝爾和平獎得主、俄國人權組織「紀念」創辦人雪巴科娃表示，俄國人沒有從歷史學到教訓。（圖取自twitter.com/UniJena）

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（中央社記者林育立柏林9日專電）今年諾貝爾和平獎得主、俄國人權組織「紀念」創辦人雪巴科娃表示，俄國人沒有從歷史學到教訓，導致蘇聯發生過的屠殺如今在烏克蘭重演，她相信這場戰爭烏克蘭終將勝利。

紀念1989年導致柏林圍牆倒塌的大示威今天在德國萊比錫（Leipzig）登場，甫獲諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）創辦人雪巴科娃 （Irina Scherbakowa）在紀念儀式演說時首先表示，「紀念」成立30年來，主要任務是收集政治檔案和證明蘇聯共黨當權者的罪行。

但她坦言自己身為歷史學者，經常感到絕望和無力，因為現在許多俄國人的行為「沒有從歷史學到教訓」。

雪巴科娃說，獲得諾貝爾獎的心情其實十分沉重，因為「紀念」創辦的宗旨是檢討蘇聯的國家罪行，希望不要再犯同樣的錯誤，但這個目標沒有達成，俄國社會不想知道蘇聯發生過的屠殺，結果一如當年，烏克蘭的布查鎮（Bucha）等地再度發生屠殺。

在俄羅斯入侵烏克蘭後流亡德國、目前在耶納（Jena）大學任教的雪巴科娃強調，她堅信這場戰爭烏克蘭最後一定會勝利，唯有如此歐洲才有真正的和平。

雪巴科娃現年73歲，1970年代末開始收集史達林恐怖統治受害者的文獻。1989年東歐各地掀起民主浪潮，她在莫斯科與蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等人成立「紀念」。

「紀念」如今擁有龐大的歷史文獻庫，發展成俄國最大的人權組織，因此成為政府的眼中釘。去年12月，俄國法院以「紀念」接受外國資助、違反有關「外國代理人」的法律為由，宣判解散「紀念」，不過莫斯科的總部仍繼續運作。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）7日宣布「紀念」獲頒和平獎後數小時，俄國檢察官指控這個組織「為納粹罪犯洗白、抹黑當局，製造蘇聯虛假形象」，法院下令將總部充公。

1989年10月9日深夜，東德大城萊比錫數萬民眾走上街頭，呼喊民主口號，在場軍警從頭到尾沒有開槍，撼動共黨政權的權威，公認是1個月後柏林圍牆倒塌的前奏曲。

從此，萊比錫每年都會在這一天舉辦大型紀念活動。（編輯：韋樞）1111010