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諾貝爾和平獎 白俄人權領袖、俄羅斯烏克蘭組織保護公民權同獲殊榮

2022/10/7 17:07（10/7 17:48 更新）
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白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基、俄羅斯最著名人權組織「紀念」和烏克蘭「公民自由中心」獲2022年諾貝爾和平獎（圖取自twitter.com/NobelPrize）
白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基、俄羅斯最著名人權組織「紀念」和烏克蘭「公民自由中心」獲2022年諾貝爾和平獎（圖取自twitter.com/NobelPrize）
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（中央社奧斯陸7日綜合外電報導）2022年諾貝爾和平獎今天揭曉，由白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基

畢亞利亞茨基小檔案

  • 1980年代中期白俄羅斯民主運動發起人之一
  • 1996年成立組織「維斯納」（Viasna），為反對總統魯卡申柯的政治犯及其家庭提供協助，並記錄當局對政治犯使用酷刑
  • 2011至2014年遭到監禁
  • 2013年獲得哈維爾人權獎（Václav Havel Human Rights Prize）
  • 2020年獲得有「另類諾貝爾獎」之稱的「優質民生獎」（Right Livelihood Award）
  • 2020反政府示威後再次被捕
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（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權團體「紀念

「紀念」小檔案

  • 1987年成立，蘇聯解體後成為俄羅斯最大的人權組織
  • 由諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異議人士創立
  • 組織成立的目的是希望紀念共產政權下的受難者
  • 紀錄並彙整俄羅斯政治壓迫與侵犯人權的資訊，車臣戰爭期間也蒐集俄軍和親俄軍對平民犯下的暴行
  • 2021年12月被俄羅斯當局勒令關閉
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」（Memorial）和烏克蘭人權團體「公民自由中心

「公民自由中心」小檔案

  • 2007年於基輔成立
  • 目標使烏克蘭成為成熟民主國家，積極倡導烏克蘭加入國際刑事法院
  • 2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，公民自由中心紀錄俄羅斯對烏克蘭平民犯下的戰爭罪行
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」（Centre for Civil Liberties）獲獎。

得獎原因為他們多年來保護公民的權利，並且在記錄戰爭罪、侵犯人權和濫用權力等方面有傑出的努力。他們共同展示了民間社會對和平與民主的重要性。

今年諾貝爾獎季於3日先公布醫學獎，物理學獎和化學獎得主分別於4日及5日揭曉，文學獎得主於6日公布。

今天揭曉的和平獎是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，頒獎典禮將於12月10日舉行。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1111007

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