諾貝爾和平獎 白俄人權領袖、俄羅斯烏克蘭組織保護公民權同獲殊榮

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（中央社奧斯陸7日綜合外電報導）2022年諾貝爾和平獎今天揭曉，由白俄羅斯人權領袖 畢亞利亞茨基 畢亞利亞茨基小檔案 1980年代中期白俄羅斯民主運動發起人之一

1996年成立組織「維斯納」（Viasna），為反對總統 魯卡申柯 的政治犯及其家庭提供協助，並記錄當局對政治犯使用酷刑

的政治犯及其家庭提供協助，並記錄當局對政治犯使用酷刑 2011至2014年遭到監禁

2013年獲得哈維爾人權獎（Václav Havel Human Rights Prize）

2020年獲得有「另類諾貝爾獎」之稱的「優質民生獎」（Right Livelihood Award）

2020反政府示威後再次被捕 看更多 關閉 （Ales Bialiatski）、俄羅斯人權團體「 紀念 「紀念」小檔案 1987年成立，蘇聯解體後成為俄羅斯最大的人權組織

由諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異議人士創立

組織成立的目的是希望紀念共產政權下的受難者

紀錄並彙整俄羅斯政治壓迫與侵犯人權的資訊，車臣戰爭期間也蒐集俄軍和親俄軍對平民犯下的暴行

2021年12月被俄羅斯當局勒令關閉 看更多 關閉 」（Memorial）和烏克蘭人權團體「 公民自由中心 「公民自由中心」小檔案 2007年於基輔成立

目標使烏克蘭成為成熟民主國家，積極倡導烏克蘭加入國際刑事法院

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，公民自由中心紀錄俄羅斯對烏克蘭平民犯下的戰爭罪行 看更多 關閉 」（Centre for Civil Liberties）獲獎。

得獎原因為他們多年來保護公民的權利，並且在記錄戰爭罪、侵犯人權和濫用權力等方面有傑出的努力。他們共同展示了民間社會對和平與民主的重要性。

今年諾貝爾獎季於3日先公布醫學獎，物理學獎和化學獎得主分別於4日及5日揭曉，文學獎得主於6日公布。

今天揭曉的和平獎是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，頒獎典禮將於12月10日舉行。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1111007