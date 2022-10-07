諾貝爾和平獎 白俄人權領袖、俄羅斯烏克蘭組織保護公民權同獲殊榮
2022/10/7 17:07（10/7 17:48 更新）
白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基、俄羅斯最著名人權組織「紀念」和烏克蘭「公民自由中心」獲2022年諾貝爾和平獎（圖取自twitter.com/NobelPrize）
（中央社奧斯陸7日綜合外電報導）2022年諾貝爾和平獎今天揭曉，由白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基
（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權團體「紀念
畢亞利亞茨基小檔案
- 1980年代中期白俄羅斯民主運動發起人之一
- 1996年成立組織「維斯納」（Viasna），為反對總統魯卡申柯的政治犯及其家庭提供協助，並記錄當局對政治犯使用酷刑
- 2011至2014年遭到監禁
- 2013年獲得哈維爾人權獎（Václav Havel Human Rights Prize）
- 2020年獲得有「另類諾貝爾獎」之稱的「優質民生獎」（Right Livelihood Award）
- 2020反政府示威後再次被捕
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」（Memorial）和烏克蘭人權團體「公民自由中心
「紀念」小檔案
- 1987年成立，蘇聯解體後成為俄羅斯最大的人權組織
- 由諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異議人士創立
- 組織成立的目的是希望紀念共產政權下的受難者
- 紀錄並彙整俄羅斯政治壓迫與侵犯人權的資訊，車臣戰爭期間也蒐集俄軍和親俄軍對平民犯下的暴行
- 2021年12月被俄羅斯當局勒令關閉
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」（Centre for Civil Liberties）獲獎。
「公民自由中心」小檔案
- 2007年於基輔成立
- 目標使烏克蘭成為成熟民主國家，積極倡導烏克蘭加入國際刑事法院
- 2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，公民自由中心紀錄俄羅斯對烏克蘭平民犯下的戰爭罪行
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得獎原因為他們多年來保護公民的權利，並且在記錄戰爭罪、侵犯人權和濫用權力等方面有傑出的努力。他們共同展示了民間社會對和平與民主的重要性。
今年諾貝爾獎季於3日先公布醫學獎，物理學獎和化學獎得主分別於4日及5日揭曉，文學獎得主於6日公布。
今天揭曉的和平獎是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾獎季劃下句點。
諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，頒獎典禮將於12月10日舉行。
這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1111007
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