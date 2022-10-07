諾貝爾和平獎近10年得主一覽

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（中央社台北7日綜合外電報導）諾貝爾和平獎將於今晚揭曉。以下整理最近10年的歷屆得主，包含組織與個人均有。

●2012年：歐洲聯盟（EU）

「歐盟」是由20多個會員國組成的政治及經濟聯盟，歷史可追溯至1951年的歐洲煤鋼共同體（ECSC）。歐盟之所以獲獎，是因它為遭受二次世界大戰分裂的歐洲帶來逾半世紀和平與穩定。

●2013年：禁止化學武器組織（OPCW）

「禁止化學武器組織」設立於1997年，是聯合國旗下國際組織，目的在執行「禁止化學武器公約」，以實地查察推行禁用並銷毀化武工作，曾協助摧毀敘利亞的化學武器及生產設備躍上國際舞台。

●2014年：兒童與女性維權鬥士馬拉拉、沙提雅提

巴基斯坦少女馬拉拉（Malala Yousafzai）2009年開始積極爭取巴基斯坦女性受教權，被塔利班組織視為眼中釘而遭槍擊，也使她知名度大增，她在獲獎時年僅17歲，是最年輕的諾貝爾獎得主。

印度兒童權利運動家沙提雅提（Kailash Satyarthi）則自1990年代起投身反童工運動，曾營救數萬名被商人和地主等強迫充當奴工的印度兒童。

馬拉拉獲獎時年僅17歲，是最年輕的諾貝爾獎得主。（路透社）

印度兒童權利運動家沙提雅提。（圖取自facebook.com/KailashSatyarthi）

●2015年：突尼西亞全國對話四方集團（Tunisian National Dialogue Quartet）

「全國對話四方集團」是由「突尼西亞總工會」、「突尼西亞工業、貿易及手工業聯盟」、「突尼西亞人權聯盟」、「突尼西亞律師公會」等4大團體共組，在2011年茉莉花革命後，對建立突尼西亞多元民主做出決定性貢獻。

●2016年：哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）

2016年諾貝爾和平獎有多達376人或組織獲提名，再寫新高紀錄，最終由桑托斯獲獎，表彰他對終結與叛軍哥倫比亞革命軍（FARC）長達50年內戰所做貢獻。

2016年諾貝爾和平獎有多達376人或組織獲提名，再寫新高紀錄，最終由桑托斯獲獎。（圖取自facebook.com/JuanManSantosC）

●2017年：國際廢除核武運動（ICAN）

「國際廢除核武運動」是由100多國的非政府組織（NGO）所組成聯盟，針對核武大規模危害發出警訊，並在全球推動「禁止核武器條約」，讓世界看見核武帶來的災難性後果。

●2018年：剛果醫生穆克維格、人權女鬥士穆拉德

穆克維格（Denis Mukwege）是剛果民主共和國（舊稱薩伊）的婦科醫師，20多年來治療戰火下遭性侵的女性，幫她們走出創傷，被當地人譽為「奇蹟醫生」，人生經歷被拍成電影「治癒女人的男人 」。

同獲殊榮的是25歲庫德族古老教派亞茲迪（Yazidi）女子穆拉德（Nadia Murad）。她於2014年在伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul）被伊斯蘭國（IS）士兵綁架，淪為性奴長達3個月後才成功脫逃，此後積極對抗戰火下性暴力。

剛果民主共和國婦科醫師穆克維格。（圖取自facebook.com/DrDenisMukwege）

曾淪為伊斯蘭國聖戰士性奴的穆拉德，因致力終結性暴力做為戰爭武器，獲頒2018年諾貝爾和平獎。（圖取自穆拉德臉書facebook.com/NadiaMuradBasee）

●2019年：衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）

過去衣索比亞與厄利垂亞長期處於敵對，衝突不斷。阿邁德2018年擔任衣索比亞總理後積極修補與厄利垂亞的關係，隨後更簽署恢復雙邊關係的協議，為兩國帶來和平。

衣索比亞總理阿邁德。（圖取自facebook.com/PMAbiyAhmedAli）

●2020年：世界糧食計劃署（World Food Programme）

「世界糧食計劃署」為聯合國旗下機構，設立於1961年，致力對抗飢餓問題、改善戰亂地區和平，2019年援助全球88個國家地區約9700萬人。

2020年諾貝爾和平獎得主是聯合國旗下世界糧食計劃署。（圖取自facebook.com/WorldFoodProgramme）

●2021年：俄獨立媒體「新報」總編輯穆拉托夫、菲媒Rappler執行長瑞薩

俄羅斯獨立媒體「新報」（Novaya Gazeta）是1990年蘇聯領袖戈巴契夫獲諾貝爾和平獎後，以獎金協助創辦的媒體，也是俄國少數願意挑戰官方立場的媒體。

新報總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）對俄國政府直言不諱，捍衛言論自由數十年；2000年代初期以來，新報至少有6名記者因報導內容遭殺害。

菲律賓新聞網站Rappler長期監督菲國時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）掃毒戰及警方「法外處決」案件，執行長瑞薩（Maria Ressa）曾因報導杜特蒂政府而多次被捕，更提升她的國際知名度與關注度，2018年曾獲選為「時代雜誌」年度風雲人物。

這是繼1935年德國記者奧西艾茲基（Carl von Ossietzky）獲獎後，諾貝爾和平獎再次頒發給媒體工作者。（編輯：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111007