諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量

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（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）諾貝爾文學獎6日公布，由法國作家 安妮．艾諾 安妮艾諾小檔案 出生

1940年9月1日（於法國） 學歷

魯昂大學

波爾多大學 經典作品

一個女人的故事（Une Femme）

簡單的激情（Passion simple，改編成電影「情慾告白」）

嫉妒所未知的空白（L'Occupation）

記憶無非徹底看透的一切（L'événement，改編成電影「正發生」） 獎項

勒諾多文學獎（1984年）

諾貝爾文學獎（2022年） 看更多 關閉 摘下桂冠，總統馬克宏隨即祝賀。艾諾在兩種社會階級中拉扯，自傳式撰寫生命故事。她今天說，深信人民有力量改變，也將繼續女權抗爭。

2022年諾貝爾文學獎今天揭曉，由法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）獲得殊榮，是這獎項1901年開始頒發以來，119位得獎者當中第17位女性獲獎者，也是首位法國女作家。

瑞典學院表示，艾諾作品直白簡練，「在她的寫作當中，艾諾不斷從不同角度，檢視一個由性別、語言和階級巨大差異所刻劃的人生」。

得知獲獎後，82歲的艾諾接受瑞典電視台（SVT）訪問時說，「這是極大榮幸，同時帶來極大責任，見證了世界上一種形式的正確性與正義」，並表示諾貝爾獎讓她必須繼續「為女性與被支配者」對抗不公。

艾諾共有30多本著作，內容大多以自傳方式記述她個人或周遭人的生活經歷，以平實筆法呈現性經驗、墮胎、生病與雙親過世等事件。

例如以回憶錄方式撰寫的「空衣櫃」（Les Armoires vides，暫譯）和正在台灣上映的法國電影「正發生」（L'Evènement）靈感都是來自1964年24歲的艾諾非法墮胎，卻不敢告訴家人時所經歷的猶豫、掙扎與痛苦。「正發生」中的女主角文學系學生安妮，與作家本人高度重疊。

影片來源：好威映象 Hooray Films

另外，「一個女人」（Une Femme）撰寫關於作家母親的故事；獲文學界崇高獎項荷諾多獎（Prix Renaudot）的「位置」（La Place）原型則來自父親。她說，「我寫我關於愛的故事，也活在我的書中」，以及「我有時覺得同時活在兩層世界，一個是真實的，另一個是書寫的」。

艾諾相信寫作的解放力量，且文學可帶來改變，即便不是「立即的行動」。她的書如今仍受法國年輕世代喜愛，她指出，「我的作品仍有生命，有所共鳴。身為作家，這大概是最重要的成就感所在」。

艾諾筆耕近50年，在歐洲文壇舉足輕重，更是多屆諾貝爾文學獎熱門人選。6日瑞典學院（Swedish Academy）宣布後，馬克宏（Emmanuel Macron）隨即在推特（Twitter）上祝賀。

馬克宏寫道：「50年來，安妮．艾諾撰寫我們國家集體和親密記憶的小說。她的聲音代表了這世紀的女性自由和被遺忘者。」

值得注意的是，左翼出身的艾諾早在2017年大選前就質疑過馬克宏的銀行家背景，過去幾年更多次批評馬克宏為「高傲的演員」。

她前兩次總統大選都公開支持激進左派梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon），兩人也曾見過面。梅蘭雄今天也在推特上祝賀：「我們喜極而泣。法語文學以細膩而非金錢的語言向世界訴說。」

安妮．艾諾1940年出生在法國諾曼第區（Normandie）小鎮伊夫托（Yvetot）的勞工家庭。父母在她小時候經營一間家庭式的咖啡廳兼雜貨店，這讓她從小在「各式各樣的對話和語言」間耳濡目染；也很早就意識到隱晦的社會階層，及最難以察覺的社會支配形式。

然而，隨著教育，艾諾成為法語文學教授，完成「社會晉升」，進入布爾喬亞中產世界，但這讓她感覺成了「階級叛逃者」。兩個世界的差距與拉扯讓她背負罪惡、羞辱、後悔與悲憫，卻也造就了她的創作。

關注社會底層與女性困境的艾諾崇拜法國著名社會學家皮耶．布迪厄（Pierre Bourdieu），布迪厄探討社會資本與生活中的權力關係，得獎後艾諾感謝布迪厄給予她「寫作通行證」。世界報（Le Monde）文學主編雷利斯（Raphaëlle Leyris）形容其作品「位於文學與社會學的十字路口」。

艾諾今天向法媒說道：「在我心裡，我相信人民能達成一些事情；人民有力量，能為他人帶來一些改變」。她也強調持續女權抗爭的重要性，包括墮胎權，並表示，為此她將奮鬥至「最後一口氣」。（編輯：郭中翰）1111007